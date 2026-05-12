Вымогал "откаты" за обслуживание Starlink: СБУ задержала чиновника мэрии. ФОТО

Чиновника мэрии Херсона задержали за получение взятки. Он вымогал деньги у предпринимателя, занимающегося техническим обслуживанием станций системы Starlink.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"За взятки фигурант гарантировал бизнесмену заключение договоров на выполнение подрядных работ в структурных подразделениях и коммунальных учреждениях горсовета, в частности в детских садах.

В обмен на подписание документов предприниматель должен был выплачивать чиновнику 10% "отката" от общей суммы сделки.

Задокументировано, как на таких условиях чиновник заключил с подрядчиком 5 договоров на обслуживание терминалов Старлинк в двух детских садах, библиотеке, исполкоме и управлении культуры горсовета", — говорится в сообщении.

При этом в случае отказа платить ежемесячные взятки чиновник угрожал предпринимателю расторжением соответствующих договоров.

Для маскировки "схемы" подрядчик должен был перечислять деньги на банковские реквизиты сожительницы фигуранта.

Чиновника задержали "на горячем" во время проведения нового транша взяток.





СБУ провела обыски по местам работы и проживания задержанного, изъята компьютерная техника и смартфоны с доказательствами сделки.

В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Чиновнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

