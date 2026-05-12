Вымогал "откаты" за обслуживание Starlink: СБУ задержала чиновника мэрии. ФОТО

Чиновника мэрии Херсона задержали за получение взятки. Он вымогал деньги у предпринимателя, занимающегося техническим обслуживанием станций системы Starlink.

"За взятки фигурант гарантировал бизнесмену заключение договоров на выполнение подрядных работ в структурных подразделениях и коммунальных учреждениях горсовета, в частности в детских садах.

В обмен на подписание документов предприниматель должен был выплачивать чиновнику 10% "отката" от общей суммы сделки.

Задокументировано, как на таких условиях чиновник заключил с подрядчиком 5 договоров на обслуживание терминалов Старлинк в двух детских садах, библиотеке, исполкоме и управлении культуры горсовета", — говорится в сообщении.

При этом в случае отказа платить ежемесячные взятки чиновник угрожал предпринимателю расторжением соответствующих договоров.

Для маскировки "схемы" подрядчик должен был перечислять деньги на банковские реквизиты сожительницы фигуранта.

Чиновника задержали "на горячем" во время проведения нового транша взяток.

СБУ задержала чиновника мэрии Херсона на взятке

СБУ провела обыски по местам работы и проживания задержанного, изъята компьютерная техника и смартфоны с доказательствами сделки.

В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Чиновнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Мал клоп - да вонюч!..." Отаке плюгаве, дірвавшись до влади, вирішило стать "рішалою"? Коли країна воює?
12.05.2026 12:20 Ответить
Потрібно ще перевірити скільки те недолуге передало Starlink ворогу.
12.05.2026 12:30 Ответить
Це зрадник. Імя, фотку. Чи йому хочуть впаяти догану і знову "кинути у річку"?
12.05.2026 12:34 Ответить
Вешать таких тварей нужно
12.05.2026 12:36 Ответить
Зачем использовать Старлинк в Херсоне? Есть же более доступные и дешевые технологии.
Неужели в городе нет оптоволокна?
12.05.2026 13:16 Ответить
Ситуація приблтзно така, прийшов підприємець і порішали, що за послуги трохи накинуть, щоб було з чого відкат платити, після чого підприємець пішов і здав чинушу, і профіт подвійний, відкат платити не треба і за послуги більшу ціну буде дерти. толково.
12.05.2026 13:17 Ответить
 
 