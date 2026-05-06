Сотрудника СБУ задержали на взятке в $34 тысячи за отсрочку от мобилизации. ФОТО

Правоохранители раскрыли и пресекли противоправную деятельность действующего сотрудника СБУ и его сообщника-предпринимателя, которые организовали схему фиктивного трудоустройства мужчин для получения отсрочки от мобилизации.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

Детали схемы

Стоимость таких "услуг" составляла 8,5 тысяч долларов США с человека. За эти деньги мужчин оформляли работниками предприятия только "на бумаге" – без фактического выполнения работы или пребывания на рабочем месте.

Схему раскрыли после того, как один из потенциальных "клиентов" обратился к правоохранителям. Дальнейшее документирование противоправной деятельности и передача средств происходили под контролем оперативников.

Мужчину задержали

  • Сегодня сотрудник СБУ был задержан непосредственно во время получения 34 тысяч долларов США. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к функционированию этой схемы.

Сотрудник СБУ пойман на взятке в 34 тысячи долларов
Топ комментарии
+4
Ото работа у людей!
Пакуют, с пушками ходят, взятки берут.......
Носят лавеху туда - сюда.
Нормальную вещь типа паутины лучше бы повторили, ресурс поступает.
показать весь комментарий
06.05.2026 22:58 Ответить
+3
Сбушники перетягують одіяло хліб цкунів на себе?
показать весь комментарий
06.05.2026 22:50 Ответить
+2
в СБУ все стабільно
показать весь комментарий
06.05.2026 23:00 Ответить
Сбушники перетягують одіяло хліб цкунів на себе?
06.05.2026 22:50
показать весь комментарий
06.05.2026 22:50 Ответить
ну так статус же і честь мундіра )))

якщо якась вчорашня гопота заробляє на гоп-стоп більше тебе, то ти - лох.

а сказано в Книзі :

показать весь комментарий
06.05.2026 23:05 Ответить
Але ТЦК наносить удар у відповідь. Не тільки ж СБУ пакувати ТЦК, можна і навпаки.
06.05.2026 23:51
показать весь комментарий
06.05.2026 23:51 Ответить
Конкурентный рынок).
показать весь комментарий
06.05.2026 23:02 Ответить
Чия "броня" якісніша
показать весь комментарий
06.05.2026 23:39 Ответить
Це один з отих осіб з СБУ, що за іванющенка-єнакієвського так піклуються???
06.05.2026 23:06
Скільки ж там в СБУ, ще такого лайна на посадах, як заробітчан ошивається???? Красти гроші на посаді в СБУ воно може, для жінки та родичів дивні ФОПи повідкривати, воно може, мордувати та мародерити бізнес, воно може, хату з маєтком та гаражами організувати… воно може, на очах у «пильних» кадровиків та «доброчесних» керівників!!
А ось Україну ЗАХИЩАТИ від московитів, тут воно «інвалід-пенсіонер»…
показать весь комментарий
06.05.2026 23:06 Ответить
Кормова база стискається - броньованим свідкам кордонів 1991 року приготуватися
06.05.2026 23:17
показать весь комментарий
06.05.2026 23:17 Ответить
Тільки один звернувся до правоохоронців.Решта лохів платили мовчки.А тоді квакають про корупцію яку самі плодять.
06.05.2026 23:26
показать весь комментарий
06.05.2026 23:26 Ответить
Какие ещё працивники СБУ, какие отстрочки?
Делайте лоторею по дате рождения для всех, в том числе и для девочек -нетакусь, и для неграждан проживающих в Украине и для всех тех кто выехал, подавайте в розыск и конфисковывайте собственность в случае неявки.
показать весь комментарий
06.05.2026 23:49 Ответить
Якщо зараз за затримку особи яка роками так і не дійшла до воєнкомату сайт волає білугами, то що буде якщо у не зареєстрованих осіб будуть конфісковувати майно у дохід фронту. Монітор лусне.
07.05.2026 02:01
показать весь комментарий
07.05.2026 02:01 Ответить
"Орли" Хмари з Покладом теж не лохи.
07.05.2026 00:52
показать весь комментарий
07.05.2026 00:52 Ответить
 
 