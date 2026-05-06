Сотрудника СБУ задержали на взятке в $34 тысячи за отсрочку от мобилизации. ФОТО

Правоохранители раскрыли и пресекли противоправную деятельность действующего сотрудника СБУ и его сообщника-предпринимателя, которые организовали схему фиктивного трудоустройства мужчин для получения отсрочки от мобилизации.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

Детали схемы

Стоимость таких "услуг" составляла 8,5 тысяч долларов США с человека. За эти деньги мужчин оформляли работниками предприятия только "на бумаге" – без фактического выполнения работы или пребывания на рабочем месте.

Схему раскрыли после того, как один из потенциальных "клиентов" обратился к правоохранителям. Дальнейшее документирование противоправной деятельности и передача средств происходили под контролем оперативников.

Мужчину задержали

Сегодня сотрудник СБУ был задержан непосредственно во время получения 34 тысяч долларов США. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к функционированию этой схемы.

