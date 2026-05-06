Сотрудника СБУ задержали на взятке в $34 тысячи за отсрочку от мобилизации. ФОТО
Правоохранители раскрыли и пресекли противоправную деятельность действующего сотрудника СБУ и его сообщника-предпринимателя, которые организовали схему фиктивного трудоустройства мужчин для получения отсрочки от мобилизации.
Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.
Детали схемы
Стоимость таких "услуг" составляла 8,5 тысяч долларов США с человека. За эти деньги мужчин оформляли работниками предприятия только "на бумаге" – без фактического выполнения работы или пребывания на рабочем месте.
Схему раскрыли после того, как один из потенциальных "клиентов" обратился к правоохранителям. Дальнейшее документирование противоправной деятельности и передача средств происходили под контролем оперативников.
Мужчину задержали
- Сегодня сотрудник СБУ был задержан непосредственно во время получения 34 тысяч долларов США. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к функционированию этой схемы.
якщо якась вчорашня гопота заробляє на гоп-стоп більше тебе, то ти - лох.
Скільки ж там в СБУ, ще такого лайна на посадах, як заробітчан ошивається???? Красти гроші на посаді в СБУ воно може, для жінки та родичів дивні ФОПи повідкривати, воно може, мордувати та мародерити бізнес, воно може, хату з маєтком та гаражами організувати… воно може, на очах у «пильних» кадровиків та «доброчесних» керівників!!
А ось Україну ЗАХИЩАТИ від московитів, тут воно «інвалід-пенсіонер»…
Делайте лоторею по дате рождения для всех, в том числе и для девочек -нетакусь, и для неграждан проживающих в Украине и для всех тех кто выехал, подавайте в розыск и конфисковывайте собственность в случае неявки.