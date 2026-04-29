Взятка в размере 110 тысяч долларов: сотрудника следственного управления СБУ Полтавщины взяли под стражу с залогом в 3,9 млн грн
Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения в отношении следователя Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области, который является одним из подозреваемых по делу о получении 110 тысяч долларов неправомерной выгоды.
Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Что решил суд?
Решением суда к лицу применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 993 600 гривен.
Детали дела
- 27 апреля антикоррупционные органы разоблачили начальника следственного отдела управления СБУ в Полтавской области и его подчиненного на взятке в 110 тысяч долларов.
- Следствие установило, что при посредничестве адвоката сотрудники СБУ вымогали у владельца предприятия 110 тысяч долларов. Взамен они обещали обеспечить заключение соглашения о признании вины в совершении преступления. Речь идет о поставках в Россию оборудования через подставные фирмы в Казахстане.
Застава (в нормальних країнах) це захід, який застосовується до нетяжких злочинів (типу дрібної крадіжки в супермаркеті).
Звичайно, той хто вкрав у супермаркеті пляшку горілки апртістю 100 гривень, не обов'язково повинен заповнювати собою ІВС та СІЗО.
Але, яка може бути застава для тяжкого, умисного злочину, тим більш скоєного посадовою особою??!!
Але ті, хто дірвався до влади нізащо не захочуть скасовувати цю норму, тому що вони ці "мацайоли" живуть по принципу, який перефразовується з вислову з фільму "Джентельмени удачі" - "...вкрав, вивів кошти, втік в Ізраїль, і живеш в своє задоволення".
Всіх в Україні захищають окрім українців. Так ми до Британії скоро докотимось.