Взятка в размере 110 тысяч долларов: сотрудника следственного управления СБУ Полтавщины взяли под стражу с залогом в 3,9 млн грн

Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения в отношении следователя Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области, который является одним из подозреваемых по делу о получении 110 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Что решил суд?

Решением суда к лицу применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 993 600 гривен.

Детали дела

27 апреля антикоррупционные органы разоблачили начальника следственного отдела управления СБУ в Полтавской области и его подчиненного на взятке в 110 тысяч долларов.

Следствие установило, что при посредничестве адвоката сотрудники СБУ вымогали у владельца предприятия 110 тысяч долларов. Взамен они обещали обеспечить заключение соглашения о признании вины в совершении преступления. Речь идет о поставках в Россию оборудования через подставные фирмы в Казахстане.

