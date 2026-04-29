Взятка в размере 110 тысяч долларов: сотрудника следственного управления СБУ Полтавщины взяли под стражу с залогом в 3,9 млн грн

НАБУ, СБУ, взятка

Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения в отношении следователя Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области, который является одним из подозреваемых по делу о получении 110 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Что решил суд?

Решением суда к лицу применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 993 600 гривен.

Детали дела

  • 27 апреля антикоррупционные органы разоблачили начальника следственного отдела управления СБУ в Полтавской области и его подчиненного на взятке в 110 тысяч долларов.
  • Следствие установило, что при посредничестве адвоката сотрудники СБУ вымогали у владельца предприятия 110 тысяч долларов. Взамен они обещали обеспечить заключение соглашения о признании вины в совершении преступления. Речь идет о поставках в Россию оборудования через подставные фирмы в Казахстане.

Топ комментарии
+10
за раз вкрав 4,6 ляма...а за 3,9 випустять
29.04.2026 20:25 Ответить
+4
Це тільки один раз піймали, а скільки таких разів було?
29.04.2026 20:47 Ответить
+3
він не слідчий, а курівник слідчого управління. чи міг курівник слідчого управління діяти без погодження з його курівником? масштаби не вражають? в цілому по Україні? де гебешники кришують від фальсифікату горілки і тютюну до карлсонів? Хмара це туча . та ще й покладиста.
29.04.2026 20:45 Ответить
Це мафія!!
29.04.2026 20:18 Ответить
це жисть
29.04.2026 20:22 Ответить
за раз вкрав 4,6 ляма...а за 3,9 випустять
29.04.2026 20:25 Ответить
хороший курс ... обміну!
29.04.2026 20:27 Ответить
Один епізод,аааа
29.04.2026 21:20 Ответить
Нічого собі сума хабаря. Зелене болото засмоктало всіх, навіть тих, хто раніше і не мав думки таким займатися.
29.04.2026 20:38 Ответить
завжди займались.
29.04.2026 20:46 Ответить
він не слідчий, а курівник слідчого управління. чи міг курівник слідчого управління діяти без погодження з його курівником? масштаби не вражають? в цілому по Україні? де гебешники кришують від фальсифікату горілки і тютюну до карлсонів? Хмара це туча . та ще й покладиста.
29.04.2026 20:45 Ответить
Яка на фіг "застава"? Взяли на гарячому. Протягом 72 годи має відбутися Суд за цим фактом, призначено покарання за цей конкретний епізод і засуджений має бути відправлений в колонію. Інші епізоди мають бути знайдені, розслідувані і покарання збільшене. Всі апеляціі і скарги засуджений має подавати вже протягом відбування покарання. Така практика свідчить про те що держава тотально прогнила і суди корумповані. Для чого це робиться коли вже є доведений, матеріально видимий склад злочину? Тільки для отримання хабарів, фінансування "правоохоронної системи" і підгодування слідчих з адвокатами та прокурорами. Це фарс правосуддя. Судді брутально плюють в морди тупих "хохлів" - "хохол всьо стєрпіт!" Така практика - грьобаний жидобільшовицький відверто корупційний треш!
29.04.2026 20:46 Ответить
Ви на 100% праві!
Застава (в нормальних країнах) це захід, який застосовується до нетяжких злочинів (типу дрібної крадіжки в супермаркеті).
Звичайно, той хто вкрав у супермаркеті пляшку горілки апртістю 100 гривень, не обов'язково повинен заповнювати собою ІВС та СІЗО.
Але, яка може бути застава для тяжкого, умисного злочину, тим більш скоєного посадовою особою??!!
Але ті, хто дірвався до влади нізащо не захочуть скасовувати цю норму, тому що вони ці "мацайоли" живуть по принципу, який перефразовується з вислову з фільму "Джентельмени удачі" - "...вкрав, вивів кошти, втік в Ізраїль, і живеш в своє задоволення".
Все, що злодії семітського походження затягнуть в Ізраїль є кошерним.
А для того, щоб хохляцькі гої не виступали, протягли закон про відповідальність за антисемітизм.
Цікаво а у Ізраїлівці буде закон про українофобію?
Всіх в Україні захищають окрім українців. Так ми до Британії скоро докотимось.
30.04.2026 00:12 Ответить
Це тільки один раз піймали, а скільки таких разів було?
29.04.2026 20:47 Ответить
Ну хоч щось стабільно в цьому світі, це наше СБУ. Кроти, корупціонери та кришеватєлі....
29.04.2026 20:54 Ответить
"ККК" ?
29.04.2026 21:20 Ответить
 
 