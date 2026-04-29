Хабар $110 тисяч: Слідчого управління СБУ Полтавщини взяли під варту із заставою у 3,9 млн грн
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для слідчого Управління Служби безпеки України в Полтавській області, який є одним із підозрюваних у справі про одержання 110 тисяч доларів неправомірної вигоди.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Що вирішив суд?
Рішенням суду до особи застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 3 993 600 гривень застави.
Деталі справи
- 27 квітня антикорупційні органи викрили начальника слідчого відділу управління СБУ на Полтавщині та його підлеглого на хабарі у 110 тисяч доларів.
- Слідство встановило, що за посередництва адвоката працівники СБУ вимагали від власника підприємства 110 тисяч доларів. Натомість вони обіцяли забезпечити укладення угоди про визнання винуватості у вчиненні злочину. Ідеться про постачання до Росії обладнання через підставні фірми в Казахстані.
Застава (в нормальних країнах) це захід, який застосовується до нетяжких злочинів (типу дрібної крадіжки в супермаркеті).
Звичайно, той хто вкрав у супермаркеті пляшку горілки апртістю 100 гривень, не обов'язково повинен заповнювати собою ІВС та СІЗО.
Але, яка може бути застава для тяжкого, умисного злочину, тим більш скоєного посадовою особою??!!
Але ті, хто дірвався до влади нізащо не захочуть скасовувати цю норму, тому що вони ці "мацайоли" живуть по принципу, який перефразовується з вислову з фільму "Джентельмени удачі" - "...вкрав, вивів кошти, втік в Ізраїль, і живеш в своє задоволення".
