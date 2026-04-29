Хабар $110 тисяч: Слідчого управління СБУ Полтавщини взяли під варту із заставою у 3,9 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для слідчого Управління Служби безпеки України в Полтавській області, який є одним із підозрюваних у справі про одержання 110 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Що вирішив суд?

Рішенням суду до особи застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 3 993 600 гривень застави.

Деталі справи

  • 27 квітня антикорупційні органи викрили начальника слідчого відділу управління СБУ на Полтавщині та його підлеглого на хабарі у 110 тисяч доларів.
  • Слідство встановило, що за посередництва адвоката працівники СБУ вимагали від власника підприємства 110 тисяч доларів. Натомість вони обіцяли забезпечити укладення угоди про визнання винуватості у вчиненні злочину. Ідеться про постачання до Росії обладнання через підставні фірми в Казахстані.

Топ коментарі
+11
за раз вкрав 4,6 ляма...а за 3,9 випустять
29.04.2026 20:25 Відповісти
+5
Це тільки один раз піймали, а скільки таких разів було?
29.04.2026 20:47 Відповісти
+3
він не слідчий, а курівник слідчого управління. чи міг курівник слідчого управління діяти без погодження з його курівником? масштаби не вражають? в цілому по Україні? де гебешники кришують від фальсифікату горілки і тютюну до карлсонів? Хмара це туча . та ще й покладиста.
29.04.2026 20:45 Відповісти
Це мафія!!
29.04.2026 20:18 Відповісти
це жисть
29.04.2026 20:22 Відповісти
29.04.2026 20:25 Відповісти
хороший курс ... обміну!
29.04.2026 20:27 Відповісти
Один епізод,аааа
29.04.2026 21:20 Відповісти
Нічого собі сума хабаря. Зелене болото засмоктало всіх, навіть тих, хто раніше і не мав думки таким займатися.
29.04.2026 20:38 Відповісти
завжди займались.
29.04.2026 20:46 Відповісти
29.04.2026 20:45 Відповісти
Яка на фіг "застава"? Взяли на гарячому. Протягом 72 годи має відбутися Суд за цим фактом, призначено покарання за цей конкретний епізод і засуджений має бути відправлений в колонію. Інші епізоди мають бути знайдені, розслідувані і покарання збільшене. Всі апеляціі і скарги засуджений має подавати вже протягом відбування покарання. Така практика свідчить про те що держава тотально прогнила і суди корумповані. Для чого це робиться коли вже є доведений, матеріально видимий склад злочину? Тільки для отримання хабарів, фінансування "правоохоронної системи" і підгодування слідчих з адвокатами та прокурорами. Це фарс правосуддя. Судді брутально плюють в морди тупих "хохлів" - "хохол всьо стєрпіт!" Така практика - грьобаний жидобільшовицький відверто корупційний треш!
29.04.2026 20:46 Відповісти
Ви на 100% праві!
Застава (в нормальних країнах) це захід, який застосовується до нетяжких злочинів (типу дрібної крадіжки в супермаркеті).
Звичайно, той хто вкрав у супермаркеті пляшку горілки апртістю 100 гривень, не обов'язково повинен заповнювати собою ІВС та СІЗО.
Але, яка може бути застава для тяжкого, умисного злочину, тим більш скоєного посадовою особою??!!
Але ті, хто дірвався до влади нізащо не захочуть скасовувати цю норму, тому що вони ці "мацайоли" живуть по принципу, який перефразовується з вислову з фільму "Джентельмени удачі" - "...вкрав, вивів кошти, втік в Ізраїль, і живеш в своє задоволення".
Все, що злодії семітського походження затягнуть в Ізраїль є кошерним.
А для того, щоб хохляцькі гої не виступали, протягли закон про відповідальність за антисемітизм.
Цікаво а у Ізраїлівці буде закон про українофобію?
Всіх в Україні захищають окрім українців. Так ми до Британії скоро докотимось.
30.04.2026 00:12 Відповісти
29.04.2026 20:47 Відповісти
Ну хоч щось стабільно в цьому світі, це наше СБУ. Кроти, корупціонери та кришеватєлі....
29.04.2026 20:54 Відповісти
"ККК" ?
29.04.2026 21:20 Відповісти
 
 