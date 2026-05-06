Працівника СБУ затримали на хабарі у $34 тисячі за відстрочку від мобілізації. ФОТО

Правоохоронці викрили та припинили протиправну діяльність чинного співробітника СБУ та його спільника-підприємця, які організували схему фіктивного працевлаштування чоловіків для отримання відстрочки від мобілізації.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

Деталі схеми

Вартість таких "послуг" становила 8,5 тисяч доларів США з особи. За ці гроші чоловіків оформлювали працівниками підприємства лише "на папері" – без фактичного виконання роботи чи перебування на робочому місці.

Схему викрили після того, як один із потенційних "клієнтів" звернувся до правоохоронців. Подальше документування протиправної діяльності та передача коштів відбувалися під контролем оперативників.

Чоловіка затримали

  • Сьогодні співробітника СБУ затримано безпосередньо під час отримання 34 тисяч доларів США. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, причетні до функціонування цієї схеми.

Сбушники перетягують одіяло хліб цкунів на себе?
06.05.2026 22:50
Ото работа у людей!
Пакуют, с пушками ходят, взятки берут.......
Носят лавеху туда - сюда.
Нормальную вещь типа паутины лучше бы повторили, ресурс поступает.
06.05.2026 22:58
в СБУ все стабільно
06.05.2026 23:00
Сбушники перетягують одіяло хліб цкунів на себе?
06.05.2026 22:50
ну так статус же і честь мундіра )))

якщо якась вчорашня гопота заробляє на гоп-стоп більше тебе, то ти - лох.

а сказано в Книзі :

06.05.2026 23:05
Але ТЦК наносить удар у відповідь. Не тільки ж СБУ пакувати ТЦК, можна і навпаки.
06.05.2026 23:51
Ото работа у людей!
Пакуют, с пушками ходят, взятки берут.......
Носят лавеху туда - сюда.
Нормальную вещь типа паутины лучше бы повторили, ресурс поступает.
06.05.2026 22:58
в СБУ все стабільно
06.05.2026 23:00
Конкурентный рынок).
06.05.2026 23:02
Чия "броня" якісніша
06.05.2026 23:39
Це один з отих осіб з СБУ, що за іванющенка-єнакієвського так піклуються???
Скільки ж там в СБУ, ще такого лайна на посадах, як заробітчан ошивається???? Красти гроші на посаді в СБУ воно може, для жінки та родичів дивні ФОПи повідкривати, воно може, мордувати та мародерити бізнес, воно може, хату з маєтком та гаражами організувати… воно може, на очах у «пильних» кадровиків та «доброчесних» керівників!!
А ось Україну ЗАХИЩАТИ від московитів, тут воно «інвалід-пенсіонер»…
06.05.2026 23:06
Кормова база стискається - броньованим свідкам кордонів 1991 року приготуватися
06.05.2026 23:17
Тільки один звернувся до правоохоронців.Решта лохів платили мовчки.А тоді квакають про корупцію яку самі плодять.
06.05.2026 23:26
Какие ещё працивники СБУ, какие отстрочки?
Делайте лоторею по дате рождения для всех, в том числе и для девочек -нетакусь, и для неграждан проживающих в Украине и для всех тех кто выехал, подавайте в розыск и конфисковывайте собственность в случае неявки.
06.05.2026 23:49
Якщо зараз за затримку особи яка роками так і не дійшла до воєнкомату сайт волає білугами, то що буде якщо у не зареєстрованих осіб будуть конфісковувати майно у дохід фронту. Монітор лусне.
07.05.2026 02:01
"Орли" Хмари з Покладом теж не лохи.
07.05.2026 00:52
 
 