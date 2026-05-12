Вимагав "відкати" за обслуговування Starlink: СБУ затримала посадовця мерії. ФОТО

Посадовця мерії Херсону затримано на хабарі. Він вимагав гроші з підприємця, який займається технічним обслуговуванням станцій системи Starlink.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"За хабарі фігурант гарантував бізнесмену укладання договорів на виконання підрядних робіт у структурних підрозділах та комунальних установах міськради, зокрема в дитячих садках.

В обмін на підписання документів підприємець мав сплачувати посадовцю 10% "відкату" від загальної суми угоди.

Задокументовано, як на таких умовах чиновник уклав з підрядником 5 договорів на обслуговування терміналів Старлінк у двох дитсадках, бібліотеці, виконкомі та управлінні культури міськради", - йдеться в повідомленні.

Водночас у разі відмови сплачувати щомісячні хабарі посадовець погрожував підприємцю розірванням відповідних угод.

Читайте також: Працівника СБУ затримали на хабарі у $34 тисячі за відстрочку від мобілізації. ФОТО

Для маскування "схеми" підрядник мав переказувати гроші на банківські реквізити співмешканки фігуранта.

Посадовця затримано "на гарячому" під час проведення нового траншу хабарів.





СБУ провела обшуки за місцями роботи і проживання затриманого, вилучено комп’ютерну техніку і смартфони із доказами оборудки.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Посадовцю загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Також читайте: Ворог ударив по Херсону: 14-річного хлопця госпіталізовано з множинними пораненнями