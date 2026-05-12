Вимагав "відкати" за обслуговування Starlink: СБУ затримала посадовця мерії. ФОТО

Посадовця мерії Херсону затримано на хабарі. Він вимагав гроші з підприємця, який займається технічним обслуговуванням станцій системи Starlink.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"За хабарі фігурант гарантував бізнесмену укладання договорів на виконання підрядних робіт у структурних підрозділах та комунальних установах міськради, зокрема в дитячих садках.

В обмін на підписання документів підприємець мав сплачувати посадовцю 10% "відкату" від загальної суми угоди.

Задокументовано, як на таких умовах чиновник уклав з підрядником 5 договорів на обслуговування терміналів Старлінк у двох дитсадках, бібліотеці, виконкомі та управлінні культури міськради", - йдеться в повідомленні.

Водночас у разі відмови сплачувати щомісячні хабарі посадовець погрожував підприємцю розірванням відповідних угод.

Для маскування "схеми" підрядник мав переказувати гроші на банківські реквізити співмешканки фігуранта.

Посадовця затримано "на гарячому" під час проведення нового траншу хабарів.

СБУ затримала посадовця мерії Херсона на хабарі

СБУ провела обшуки за місцями роботи і проживання затриманого, вилучено комп’ютерну техніку і смартфони із доказами оборудки.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Посадовцю загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

"Мал клоп - да вонюч!..." Отаке плюгаве, дірвавшись до влади, вирішило стать "рішалою"? Коли країна воює?
12.05.2026 12:20 Відповісти
Потрібно ще перевірити скільки те недолуге передало Starlink ворогу.
12.05.2026 12:30 Відповісти
Це зрадник. Імя, фотку. Чи йому хочуть впаяти догану і знову "кинути у річку"?
12.05.2026 12:34 Відповісти
Вешать таких тварей нужно
12.05.2026 12:36 Відповісти
Зачем использовать Старлинк в Херсоне? Есть же более доступные и дешевые технологии.
Неужели в городе нет оптоволокна?
12.05.2026 13:16 Відповісти
Ситуація приблтзно така, прийшов підприємець і порішали, що за послуги трохи накинуть, щоб було з чого відкат платити, після чого підприємець пішов і здав чинушу, і профіт подвійний, відкат платити не треба і за послуги більшу ціну буде дерти. толково.
12.05.2026 13:17 Відповісти
 
 