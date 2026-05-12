Агент російської ГРУ проведе 15 років за ґратами за підготовку теракту на газопроводі в Україні, - СБУ

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), якого СБУ затримала у листопаді 2025 року.

Готував підрив магістрального газопроводу на сході України

Як встановило розслідування, він готував підрив магістрального газопроводу на сході України та шпигував за Силами оборони.

На замовлення гру РФ агент мав закласти саморобну бомбу біля вузлової ділянки газових ліній, що забезпечують теплопостачання Харківської та Полтавської областей.

Деталі

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника і затримали його, коли він підготував і мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) на місці запланованого теракту.

За матеріалами справи, завдання ворога виконував завербований російським гру безробітний харків’янин. У поле зору рашистів чоловік потрапив, коли писав антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.

Після вербування він перебував на зв’язку з воєнною розвідкою рф через її "зв’язкового" - бойовика збройних угруповань Південного військового округу країни-агресора.

За його інструкцією агент власноруч виготовив СВП із підручних засобів.

Збирав інформацію про базування Сил оборони

Одночасно з підготовкою до теракту агент збирав інформацію про пункти базування та переміщення Сил оборони в обласному центрі та у напрямку передової.

Під час обшуків у затриманого вилучено споряджений СВП, а також смартфон із доказами співпраці з ворогом.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб);

▪️ ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв);

▪️ ч. 1 ст. 263 (зберігання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу);

▪️ ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).