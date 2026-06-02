На замовлення ФСБ готували теракт проти воїнів "Азову": до 15 років засуджено рецидивістів, - СБУ

Зрадників засудили за підготовку до теракту

Двоє агентів ФСБ, яких СБУ викрила у квітні 2025 року на підготовці теракту в Запоріжжі, отримали 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Агентів затримали "на гарячому"

Так, зловмисники мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під службове авто воїнів 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Національної гвардії України. У такий спосіб рашисти сподівалися підірвати екіпаж українських захисників, які воюють на передовій південного фронту.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали обох агентів "на гарячому", коли вони споряджали саморобну бомбу.

Що відомо про зрадників

За матеріалами справи, замовлення ФСБ виконували двоє місцевих жителів, які раніше відбували покарання за розбій і наркоторгівлю.

У поле зору російських спецслужбістів один із них потрапив через свою дружину, яка мешкає у тимчасово окупованому Бердянську та співпрацює з ворогом.

В обмін на обіцянку "легких заробітків" рецидивіст погодився зайнятися підготовкою теракту. До незаконної діяльності він залучив свого знайомого, з яким раніше відбував тюремний строк.

Підготовка до теракту

За інструкцією ФСБ агенти придбали підручні засоби для виготовлення СВП, а потім відстежили авто "Азовців", під капот якого планували закласти вибухівку.

Також навпроти місця запланованого теракту зловмисники мали встановити приховану телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для російських спецслужбістів. За допомогою відеопристрою рашисти хотіли відстежити прибуття українських воїнів до замінованого авто і дистанційно підірвати їх.

Обшуки та вирок

Під час обшуку в агентів вилучено компоненти для СВП та мобільні телефони із доказами підготовки до теракту.

Суд визнав зловмисників винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв).

Чергові «жорсткі покарання», як і вагнерівців чи беркутні, або Цемаха чи шуфрича…
02.06.2026 16:46
СВП з підручних засобів .На кого ця маячня розрахована?
02.06.2026 16:54
Тому що в Україні - Клоунократія !!!
02.06.2026 17:37
 
 