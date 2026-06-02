На замовлення ФСБ готували теракт проти воїнів "Азову": до 15 років засуджено рецидивістів, - СБУ
Двоє агентів ФСБ, яких СБУ викрила у квітні 2025 року на підготовці теракту в Запоріжжі, отримали 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Агентів затримали "на гарячому"
Так, зловмисники мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під службове авто воїнів 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Національної гвардії України. У такий спосіб рашисти сподівалися підірвати екіпаж українських захисників, які воюють на передовій південного фронту.
Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали обох агентів "на гарячому", коли вони споряджали саморобну бомбу.
Що відомо про зрадників
За матеріалами справи, замовлення ФСБ виконували двоє місцевих жителів, які раніше відбували покарання за розбій і наркоторгівлю.
У поле зору російських спецслужбістів один із них потрапив через свою дружину, яка мешкає у тимчасово окупованому Бердянську та співпрацює з ворогом.
В обмін на обіцянку "легких заробітків" рецидивіст погодився зайнятися підготовкою теракту. До незаконної діяльності він залучив свого знайомого, з яким раніше відбував тюремний строк.
Підготовка до теракту
За інструкцією ФСБ агенти придбали підручні засоби для виготовлення СВП, а потім відстежили авто "Азовців", під капот якого планували закласти вибухівку.
Також навпроти місця запланованого теракту зловмисники мали встановити приховану телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для російських спецслужбістів. За допомогою відеопристрою рашисти хотіли відстежити прибуття українських воїнів до замінованого авто і дистанційно підірвати їх.
Обшуки та вирок
Під час обшуку в агентів вилучено компоненти для СВП та мобільні телефони із доказами підготовки до теракту.
Суд визнав зловмисників винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв).
