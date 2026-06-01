Змайстрував вибухівку для теракту - жителя Дніпра засудили до 6 років ув’язнення

Шевченківський районний суд Дніпра засудив до шести років ув’язнення чоловіка, який за винагороду погодився виготовити саморобний вибуховий пристрій для вчинення теракту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це стало відомо з вироку суду.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Отримав завдання через Telegram

За матеріалами справи, у серпні 2025 року чоловік через Telegram отримав пропозицію за 3 тисячі доларів виготовити вибухівку та залишити її у визначеному місці.

Він забрав зі схованки спортивну сумку з компонентами майбутнього пристрою, придбав додаткові матеріали та почав виготовляти вибухову речовину в орендованій квартирі.

Читайте: Теракт біля РТЦК на Житомирщині: двох виконавців засуджено до 8 і 9 років, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Затримали під час підготовки

Довести задум до кінця чоловік не встиг, оскільки його затримали правоохоронці.

Як встановило слідство, СБУ викрила схему завдяки іншому чоловікові, якому також пропонували співпрацю. Під контролем спецслужби він виготовив імітацію вибухового пристрою, замінивши вибухову речовину на харчову соду. Після цього правоохоронці встановили спостереження за обвинуваченим і затримали його.

У суді чоловік визнав провину, розкаявся та пояснив свої дії складним матеріальним становищем.

Читайте також: Агент російської ГРУ проведе 15 років за ґратами за підготовку теракту на газопроводі в Україні, - СБУ

Суд призначив покарання

Суд врахував щире каяття, сприяння слідству та позитивну характеристику з місця роботи.

У результаті чоловіка засудили до шести років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Теракт стався у Броварах на Київщині: поранено чоловіка, підозрюваних затримано