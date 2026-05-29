Теракт біля РТЦК на Житомирщині: двох виконавців засуджено до 8 і 9 років, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Суд визнав винними 43-річного чоловіка та 24-річну жінку, які на замовлення представника держави-агресора вчинили теракт біля будівлі РТЦК та СП на Житомирщині. Їх засуджено за ч. 2 ст. 258 КК України - терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, прокурори в суді довели, що наприкінці 2024 року чоловік і жінка, шукаючи "заробіток" через Telegram, вступили у змову з представником РФ та погодилися за гроші організувати вибух біля будівлі РТЦК та СП.

  • Жінка, діючи за інструкціями куратора з РФ, підготувала саморобний вибуховий пристрій з елементами ураження та сховала його у визначеному місці. Координати схованки вона передала замовнику.
  • Інший обвинувачений прибув до одного з районних центрів Житомирщини, забрав пристрій та підготував його до дистанційного підриву. Також він встановив окремий телефон для онлайн-трансляції, щоб куратор з РФ міг спостерігати за місцем запланованого вибуху в режимі реального часу.

Вчинення теракту

24 грудня 2024 року чоловік встановив вибуховий пристрій біля центрального входу до будівлі РТЦК та СП. Навпроти він залишив телефон із камерою, після чого покинув місце події та дистанційно здійснив підрив.

Основна вибухова суміш не здетонувала в повному обсязі. Завдяки цьому вдалося уникнути жертв і масштабних наслідків.

Покарання

Повідомляється, що обох виконавців затримали того ж дня.

Під час судового розгляду прокурори наполягали на реальному позбавленні волі з конфіскацією майна. Суд погодився з позицією сторони обвинувачення, врахував тяжкість злочину та всі обставини справи.

27 травня 2026 року Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області призначив покарання:

  • чоловіку - 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна;
  • Жінці остаточно призначено покарання у виді 9 років і 10 днів позбавлення волі з конфіскацією майна - з урахуванням невідбутого покарання за попереднім вироком за ч. 2 ст. 309 КК України.

До набуття вироком законної сили обоє перебуватимуть під вартою.

Мало дали. За таке у військовий час треба стріляти, як зрадників.
29.05.2026 13:24 Відповісти
Бляха, це свідомий теракт!!! Де пожиттєві вироки???
29.05.2026 13:32 Відповісти
Чому не довічне? Це терористи які здійснили терористичний акт проти України. Їх потрібно розстріляти, але поки немає смертної кари вони мають чекати розстрілу в тюрмі.
29.05.2026 14:19 Відповісти
ця гниль має бути знищена. простіше, розстріляна
29.05.2026 14:38 Відповісти
Поховати її живцем.
30.05.2026 09:29 Відповісти
 
 