Теракт возле РТЦК на Житомирщине: двух исполнителей приговорили к 8 и 9 годам, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Суд признал виновными 43-летнего мужчину и 24-летнюю женщину, которые по заказу представителя государства-агрессора совершили теракт возле здания РТЦК и СП в Житомирской области. Их осудили по ч. 2 ст. 258 УК Украины - террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц.

Что известно

Как отмечается, прокуроры в суде доказали, что в конце 2024 года мужчина и женщина, ища "заработок" через Telegram, вступили в сговор с представителем РФ и согласились за деньги организовать взрыв возле здания РТЦК и СП.

Женщина, действуя по инструкциям куратора из РФ, подготовила самодельное взрывное устройство с элементами поражения и спрятала его в указанном месте. Координаты тайника она передала заказчику.

Другой обвиняемый прибыл в один из районных центров Житомирской области, забрал устройство и подготовил его к дистанционному подрыву. Также он установил отдельный телефон для онлайн-трансляции, чтобы куратор из РФ мог наблюдать за местом запланированного взрыва в режиме реального времени.

Совершение теракта

24 декабря 2024 года мужчина установил взрывное устройство у центрального входа в здание РТЦК и СП. Напротив он оставил телефон с камерой, после чего покинул место происшествия и дистанционно произвел подрыв.

Основная взрывчатая смесь не сработала в полном объеме. Благодаря этому удалось избежать жертв и масштабных последствий.

Наказание

Сообщается, что обоих исполнителей задержали в тот же день.

Во время судебного разбирательства прокуроры настаивали на реальном лишении свободы с конфискацией имущества. Суд согласился с позицией стороны обвинения, учел тяжесть преступления и все обстоятельства дела.

27 мая 2026 года Бердичевский горрайонный суд Житомирской области назначил наказание:

мужчине - 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества;

Женщине окончательно назначено наказание в виде 9 лет и 10 дней лишения свободы с конфискацией имущества - с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору по ч. 2 ст. 309 УК Украины.

До вступления приговора в законную силу оба будут находиться под стражей.

