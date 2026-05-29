Теракт возле РТЦК на Житомирщине: двух исполнителей приговорили к 8 и 9 годам, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Суд признал виновными 43-летнего мужчину и 24-летнюю женщину, которые по заказу представителя государства-агрессора совершили теракт возле здания РТЦК и СП в Житомирской области. Их осудили по ч. 2 ст. 258 УК Украины - террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, прокуроры в суде доказали, что в конце 2024 года мужчина и женщина, ища "заработок" через Telegram, вступили в сговор с представителем РФ и согласились за деньги организовать взрыв возле здания РТЦК и СП.

  • Женщина, действуя по инструкциям куратора из РФ, подготовила самодельное взрывное устройство с элементами поражения и спрятала его в указанном месте. Координаты тайника она передала заказчику.
  • Другой обвиняемый прибыл в один из районных центров Житомирской области, забрал устройство и подготовил его к дистанционному подрыву. Также он установил отдельный телефон для онлайн-трансляции, чтобы куратор из РФ мог наблюдать за местом запланированного взрыва в режиме реального времени.

Совершение теракта

24 декабря 2024 года мужчина установил взрывное устройство у центрального входа в здание РТЦК и СП. Напротив он оставил телефон с камерой, после чего покинул место происшествия и дистанционно произвел подрыв.

Основная взрывчатая смесь не сработала в полном объеме. Благодаря этому удалось избежать жертв и масштабных последствий.

Наказание

Сообщается, что обоих исполнителей задержали в тот же день.

Во время судебного разбирательства прокуроры настаивали на реальном лишении свободы с конфискацией имущества. Суд согласился с позицией стороны обвинения, учел тяжесть преступления и все обстоятельства дела.

27 мая 2026 года Бердичевский горрайонный суд Житомирской области назначил наказание:

  • мужчине - 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества;
  • Женщине окончательно назначено наказание в виде 9 лет и 10 дней лишения свободы с конфискацией имущества - с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору по ч. 2 ст. 309 УК Украины.

До вступления приговора в законную силу оба будут находиться под стражей.

Мало дали. За таке у військовий час треба стріляти, як зрадників.
29.05.2026 13:24 Ответить
Бляха, це свідомий теракт!!! Де пожиттєві вироки???
29.05.2026 13:32 Ответить
Чому не довічне? Це терористи які здійснили терористичний акт проти України. Їх потрібно розстріляти, але поки немає смертної кари вони мають чекати розстрілу в тюрмі.
29.05.2026 14:19 Ответить
ця гниль має бути знищена. простіше, розстріляна
29.05.2026 14:38 Ответить
Поховати її живцем.
30.05.2026 09:29 Ответить
 
 