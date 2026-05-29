Теракт возле РТЦК на Житомирщине: двух исполнителей приговорили к 8 и 9 годам, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Суд признал виновными 43-летнего мужчину и 24-летнюю женщину, которые по заказу представителя государства-агрессора совершили теракт возле здания РТЦК и СП в Житомирской области. Их осудили по ч. 2 ст. 258 УК Украины - террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, прокуроры в суде доказали, что в конце 2024 года мужчина и женщина, ища "заработок" через Telegram, вступили в сговор с представителем РФ и согласились за деньги организовать взрыв возле здания РТЦК и СП.
- Женщина, действуя по инструкциям куратора из РФ, подготовила самодельное взрывное устройство с элементами поражения и спрятала его в указанном месте. Координаты тайника она передала заказчику.
- Другой обвиняемый прибыл в один из районных центров Житомирской области, забрал устройство и подготовил его к дистанционному подрыву. Также он установил отдельный телефон для онлайн-трансляции, чтобы куратор из РФ мог наблюдать за местом запланированного взрыва в режиме реального времени.
Совершение теракта
24 декабря 2024 года мужчина установил взрывное устройство у центрального входа в здание РТЦК и СП. Напротив он оставил телефон с камерой, после чего покинул место происшествия и дистанционно произвел подрыв.
Основная взрывчатая смесь не сработала в полном объеме. Благодаря этому удалось избежать жертв и масштабных последствий.
Наказание
Сообщается, что обоих исполнителей задержали в тот же день.
Во время судебного разбирательства прокуроры настаивали на реальном лишении свободы с конфискацией имущества. Суд согласился с позицией стороны обвинения, учел тяжесть преступления и все обстоятельства дела.
27 мая 2026 года Бердичевский горрайонный суд Житомирской области назначил наказание:
- мужчине - 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества;
- Женщине окончательно назначено наказание в виде 9 лет и 10 дней лишения свободы с конфискацией имущества - с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору по ч. 2 ст. 309 УК Украины.
До вступления приговора в законную силу оба будут находиться под стражей.
