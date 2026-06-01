Изготовил взрывчатку для теракта - жителя Днепра приговорили к 6 годам лишения свободы

Шевченковский районный суд Днепра приговорил к шести годам лишения свободы мужчину, который за вознаграждение согласился изготовить самодельное взрывное устройство для совершения теракта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из приговора суда.

Получил задание через Telegram

По материалам дела, в августе 2025 года мужчина через Telegram получил предложение за 3 тысячи долларов изготовить взрывчатку и оставить ее в указанном месте.

Он забрал из тайника спортивную сумку с компонентами будущего устройства, приобрел дополнительные материалы и начал изготавливать взрывчатое вещество в арендованной квартире.

Задержали во время подготовки

Довести замысел до конца мужчина не успел, поскольку его задержали правоохранители.

Как установило следствие, СБУ раскрыла схему благодаря другому мужчине, которому также предлагали сотрудничество. Под контролем спецслужбы он изготовил имитацию взрывного устройства, заменив взрывчатое вещество пищевой содой. После этого правоохранители установили наблюдение за обвиняемым и задержали его.

В суде мужчина признал вину, раскаялся и объяснил свои действия сложным материальным положением.

Суд назначил наказание

Суд учел искреннее раскаяние, содействие следствию и положительную характеристику с места работы.

В результате мужчину приговорили к шести годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

