Суд виніс вирок агенту РФ, який наводив ракетні удари по Дніпру - 15 років тюрми

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один російський агент, який коригував повітряні атаки рашистів по Дніпру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Що про зрадника відомо?

Як з’ясувало розслідування, зловмисник входив до складу агентурної мережі російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), яку СБУ викрила у січні 2023 року в обласному центрі.

За матеріалами справи, засудженим є завербований ворогом керівник місцевої комерційної структури.

Після залучення до співпраці з російською спецслужбою він передавав ворогу геолокації стратегічно важливих об’єктів, по яких рашисти готували ракетно-дронові удари.

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Яку інформацію передавав?

Серед його "цілей" були: залізничні мости та опорні електропідстанції, що живлять більшу частину прифронтового міста.

Також зрадник відстежував бойові позиції української ППО, яка захищає повітряний простір регіону.

Сподіваючись виявити військові об’єкти, зловмисник на власному авто об’їжджав місто та його околиці.

Зібрані розвіддані він передавав до гру РФ через резидента - колишнього мешканця Дніпра, який ще у 2014 році виїхав до рф і пішов на співпрацю з російською спецслужбою.

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Затримання та вирок