Ексдепутат від Партії регіонів отримав 15 років за наведення російських ударів по Сумщині

Колишнього депутата Шосткинської міської ради від забороненої Партії регіонів засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Служба безпеки України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними слідства, чоловік співпрацював із ФСБ Росії та передавав ворогу інформацію про розташування і переміщення підрозділів Сил оборони на території Сумщини.

Для збору даних він об'їжджав громаду на власному автомобілі, фіксував на телефон місця базування українських військових та маршрути їхнього руху. Отриману інформацію передавав співробітнику управління ФСБ по Брянській області, особу якого встановила СБУ.

Слідство також встановило, що в обмін на співпрацю російські спецслужби обіцяли чоловікові оформлення громадянства РФ.

Читайте: Екссуддю Богомолову, яка передавала дані про "азовців" окупантам, засудили до 15 років тюрми, - Кравченко. ВIДЕО

Під час документування його діяльності правоохоронці зафіксували, що агент не лише передавав координати потенційних цілей, а й закликав російського куратора завдавати ударів по місту.

Співробітники СБУ затримали фігуранта у жовтні 2024 року за місцем проживання. Під час обшуку вилучили телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами.

Суд визнав чоловіка винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Допомагав окупантам захоплювати будівлю Служби безпеки в Луганську у 2014 році: до 13 років засуджено "помічника міністра МВС" Луганщини, - СБУ