Экс-депутат от Партии регионов получил 15 лет тюрьмы за наведение российских ударов по Сумщине
Бывшего депутата Шосткинского городского совета от запрещенной Партии регионов приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным следствия, мужчина сотрудничал с ФСБ России и передавал врагу информацию о расположении и перемещении подразделений Сил обороны на территории Сумской области.
Для сбора данных он объезжал громаду на собственном автомобиле, фиксировал на телефон места базирования украинских военных и маршруты их движения. Полученную информацию передавал сотруднику управления ФСБ по Брянской области, личность которого установила СБУ.
Следствие также установило, что в обмен на сотрудничество российские спецслужбы обещали мужчине оформление гражданства РФ.
Во время документирования его деятельности правоохранители зафиксировали, что агент не только передавал координаты потенциальных целей, но и призывал российского куратора наносить удары по городу.
Сотрудники СБУ задержали фигуранта в октябре 2024 года по месту жительства. Во время обыска изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.
Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
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