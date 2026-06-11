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Новини Вироки за державну зраду
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Ексвіцеадмірала ВМС України Єлісєєва, який прейшов на бік РФ, заочно засудили до 15 років тюрми

Ексвіцеадмірал ВМС Єлісєєв отримав 15 років тюрми заочно

Колишній перший заступник командувача ВМС ЗСУ, віцеадмірал Сергій Єлісєєв заочно отримав 15 років позбавлення волі із позбавленням військового звання "віцеадмірал".

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У 2014 році, на початку окупації Криму, він фактично виконував обов’язки командувача українського флоту, однак відмовився виконувати накази керівництва держави, порушив військову присягу та перейшов на бік РФ.

Його визнано винним у державній зраді, дезертирстві, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у терористичній організації та веденні агресивної війни.

Дивіться: Екссуддю Богомолову, яка передавала дані про "азовців" окупантам, засудили до 15 років тюрми, - Кравченко. ВIДЕО

"Прокурори довели, що його дії сприяли підриву обороноздатності держави, захопленню українських бойових кораблів і встановленню контролю російських військ над Кримським півостровом.

Після переходу на службу до рф у липні 2014 року Єлісєєва призначили заступником командувача балтійського флоту рф, де він відповідав за бойову підготовку особового складу. Навіть після масштабних кадрових чисток у командуванні флоту у 2016 році він зберіг свою посаду", - йдеться в повідомленні.

Надалі Єлісєєв публічно підтримував державу-агресора та демонстративно брав участь у її пропагандистських заходах. Наразі він перебуває під санкціями України, США, Канади, Великої Британії, Європейського Союзу та інших держав-партнерів.

8 червня 2026 року Приморським райсудом Одеси його засуджено заочно до 15 років позбавлення волі.

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ВМС (1452) вирок (1197) державна зрада (1824)
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Оце, курва, швидкість україської правоПОХОРОНОЇ системи!!!
12!!!
Дванадцять!!! років потрібно було, щоби народити мишу!
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11.06.2026 09:42 Відповісти
Єлісєєв чисто українське прізвище. Звичайно така сама і душонка. Такий відбір. Що там говорити про 2014-й рік та ще й за Крим, де більшга половина була під російською пропагандою. Тоді ніхто не заертав увагу на знання та використання української мови, ставлення до України і росії.
Візьмемо сьогоднішні дні - в Миколаєві, Дніпрі, Одесі більша половина поліції, прокуратури, адміністрації спілкується на російській мові не тільки на вулиці, а звичайно і в своїх управліннях. Це такий відбір, це називається "какая разніца". Чули плівки Міндіча - там все оточення Зеленського і сам Зеленський використовують російську. То на камеру і у відосах він корчить із себе патріота.
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11.06.2026 09:45 Відповісти
зрадник, кацапський холуй, по прізвищу ще й кацап - єлісєєв, потребує вироку відповідного стану війни, яку він роздмухав - страти!
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11.06.2026 09:51 Відповісти
Біда не в тому, що він перейшов на сторону кацапів, біда в тому, що таким як він дозволили очолювали керівні посади на різних ланках по всій Україні.
Список таких зрадників все більше і більше.

Прекрасна демонстрація того, що українські спецслужби (в усі роки свого існування) були надто зайняті пошуком наживи від "кришування" митниці до контролю на бізнесом.
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11.06.2026 09:53 Відповісти
 
 