Ексвіцеадмірала ВМС України Єлісєєва, який прейшов на бік РФ, заочно засудили до 15 років тюрми
Колишній перший заступник командувача ВМС ЗСУ, віцеадмірал Сергій Єлісєєв заочно отримав 15 років позбавлення волі із позбавленням військового звання "віцеадмірал".
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
У 2014 році, на початку окупації Криму, він фактично виконував обов’язки командувача українського флоту, однак відмовився виконувати накази керівництва держави, порушив військову присягу та перейшов на бік РФ.
Його визнано винним у державній зраді, дезертирстві, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у терористичній організації та веденні агресивної війни.
"Прокурори довели, що його дії сприяли підриву обороноздатності держави, захопленню українських бойових кораблів і встановленню контролю російських військ над Кримським півостровом.
Після переходу на службу до рф у липні 2014 року Єлісєєва призначили заступником командувача балтійського флоту рф, де він відповідав за бойову підготовку особового складу. Навіть після масштабних кадрових чисток у командуванні флоту у 2016 році він зберіг свою посаду", - йдеться в повідомленні.
Надалі Єлісєєв публічно підтримував державу-агресора та демонстративно брав участь у її пропагандистських заходах. Наразі він перебуває під санкціями України, США, Канади, Великої Британії, Європейського Союзу та інших держав-партнерів.
8 червня 2026 року Приморським райсудом Одеси його засуджено заочно до 15 років позбавлення волі.
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12!!!
Дванадцять!!! років потрібно було, щоби народити мишу!
Візьмемо сьогоднішні дні - в Миколаєві, Дніпрі, Одесі більша половина поліції, прокуратури, адміністрації спілкується на російській мові не тільки на вулиці, а звичайно і в своїх управліннях. Це такий відбір, це називається "какая разніца". Чули плівки Міндіча - там все оточення Зеленського і сам Зеленський використовують російську. То на камеру і у відосах він корчить із себе патріота.
Список таких зрадників все більше і більше.
Прекрасна демонстрація того, що українські спецслужби (в усі роки свого існування) були надто зайняті пошуком наживи від "кришування" митниці до контролю на бізнесом.