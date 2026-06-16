Агент РФ, який намагався підірвати бійця Нацгвардії під час "побачення з дівчиною", отримав 7,5 років ув’язнення, - СБУ. ФОТО
За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки тюремний строк отримав агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), якого СБУ викрила у червні 2025 року на підготовці теракту в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Що про зрадника відомо?
Як встановило розслідування, зловмисником виявився завербований ворогом помічник шеф-кухаря місцевого ресторану, який готував підрив воїна Національної гвардії України.
Для виконання завдання ворога агент придбав скутер, заклав у нього саморобну бомбу і залишив в одному з дворів у Дніпровському районі столиці.
Військовий дивом не постраждав
Потім російські спецслужбісти виманили військового на місце запланованого теракту під приводом побачення з дівчиною із чату знайомств.
Коли чоловік прибув на місце зустрічі, рашисти від імені віртуальної "знайомої" надіслали йому повідомлення, щоб він взяв зі скутера ключі нібито від її квартири.
Не побачивши у замку запалювання ключів, військовий швидко відійшов від замінованого транспортного засобу і тим самим врятував своє життя.
Після невдалого замаху агент отримав нове завдання: прибути до міста Прилуки на Чернігівщині, оселитися в готелі та готуватися до вчинення підпалів на півночі України.
Затримання та вирок
- Співробітники СБУ затримали зловмисника "по гарячих слідах" одразу після спроби знищення авто Сил оборони.
- Під час обшуку в затриманого вилучено компоненти до саморобного вибухового пристрою і телефон із доказами роботи на гру рф.
- За матеріалами Служби безпеки агента визнано винним за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
- З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив йому 7 років і 6 місяців ув’язнення з конфіскацією майна.
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Важливі обтяжуючі обставини
Навіть якщо сума викраденого мішка картоплі є мінімальною, суворість покарання кардинально змінюється через супутні фактори:
Умови воєнного стану: Будь-яка крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану, автоматично кваліфікується за ч. 4 ст. 185 КК України. Це вважається тяжким злочином і передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.