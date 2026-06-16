Агент РФ, який намагався підірвати бійця Нацгвардії під час "побачення з дівчиною", отримав 7,5 років ув’язнення, - СБУ. ФОТО

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки тюремний строк отримав агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), якого СБУ викрила у червні 2025 року на підготовці теракту в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що про зрадника відомо?

Як встановило розслідування, зловмисником виявився завербований ворогом помічник шеф-кухаря місцевого ресторану, який готував підрив воїна Національної гвардії України.

Для виконання завдання ворога агент придбав скутер, заклав у нього саморобну бомбу і залишив в одному з дворів у Дніпровському районі столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексвіцеадмірала ВМС України Єлісєєва, який прейшов на бік РФ, заочно засудили до 15 років тюрми

Військовий дивом не постраждав

Потім російські спецслужбісти виманили військового на місце запланованого теракту під приводом побачення з дівчиною із чату знайомств.

Коли чоловік прибув на місце зустрічі, рашисти від імені віртуальної "знайомої" надіслали йому повідомлення, щоб він взяв зі скутера ключі нібито від її квартири.

Не побачивши у замку запалювання ключів, військовий швидко відійшов від замінованого транспортного засобу і тим самим врятував своє життя.

Після невдалого замаху агент отримав нове завдання: прибути до міста Прилуки на Чернігівщині, оселитися в готелі та готуватися до вчинення підпалів на півночі України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екссуддю Богомолову, яка передавала дані про "азовців" окупантам, засудили до 15 років тюрми, - Кравченко. ВIДЕО

Затримання та вирок