Корректировал удары врага по позициям Сил обороны на Донетчине: СБУ разоблачила агента РФ
СБУ задержала агента РФ, который отслеживал позиции Сил обороны и передавал координаты врагу. В Донецкой области раскрыта его деятельность, изъят телефон с разведывательными данными.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"По материалам дела, наведением атак занимался завербованный врагом местный безработный. В поле зрения рашистов он попал через свою знакомую, которая проживает в РФ и сотрудничает с российскими спецслужбами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после агентурного инструктажа фигурант начал отслеживать позиции украинской артиллерии, расположение фортификационных сооружений и мобильных огневых групп, защищающих прифронтовую общину. Для этого злоумышленник обходил местность и отмечал на топографической карте координаты потенциальных "целей".
"Собранные сведения он накапливал на своем смартфоне для дальнейшей передачи куратору из ФСБ", - добавили в СБУ.
Задержание злоумышленника
Сотрудники СБУ своевременно разоблачили агента и задокументировали его шпионскую деятельность. Параллельно с этим были обезопасены локации Сил обороны на Краматорском направлении.
Во время задержания у фигуранта изъяли мобильный телефон, который он использовал для сбора разведданных и контактов с ФСБ.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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