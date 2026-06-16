Корректировал удары врага по позициям Сил обороны на Донетчине: СБУ разоблачила агента РФ

СБУ задержала агента РФ, который отслеживал позиции Сил обороны и передавал координаты врагу. В Донецкой области раскрыта его деятельность, изъят телефон с разведывательными данными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"По материалам дела, наведением атак занимался завербованный врагом местный безработный. В поле зрения рашистов он попал через свою знакомую, которая проживает в РФ и сотрудничает с российскими спецслужбами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после агентурного инструктажа фигурант начал отслеживать позиции украинской артиллерии, расположение фортификационных сооружений и мобильных огневых групп, защищающих прифронтовую общину. Для этого злоумышленник обходил местность и отмечал на топографической карте координаты потенциальных "целей".

"Собранные сведения он накапливал на своем смартфоне для дальнейшей передачи куратору из ФСБ", - добавили в СБУ.

Задержание злоумышленника

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили агента и задокументировали его шпионскую деятельность. Параллельно с этим были обезопасены локации Сил обороны на Краматорском направлении.

Во время задержания у фигуранта изъяли мобильный телефон, который он использовал для сбора разведданных и контактов с ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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