Коригував удари ворога по позиціях Сил оборони на Донеччині: СБУ викрила агента РФ

СБУ затримала агента РФ, який відстежував позиції Сил оборони та передавав координати ворогу. На Донеччині викрито його діяльність, вилучено телефон із розвідданими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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"За матеріалами справи, наведенням атак займався завербований ворогом місцевий безробітний. До уваги рашистів він потрапив через свою знайому, яка проживає в РФ та співпрацює з російськими спецслужбістами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після агентурного інструктажу фігурант почав відстежувати позиції української артилерії, розташування фортифікаційних споруд та мобільних вогневих груп, які захищають прифронтову громаду. Для цього зловмисник обходив місцевість та позначав на топографічній карті координати потенційних "цілей".

"Зібрані відомості він накопичував на своєму смартфоні для подальшої передачі куратору від ФСБ", - додали у СБУ.

Затримання зловмисника

Співробітники СБУ завчасно викрили агента та задокументували його шпигунську діяльність. Паралельно з цим було убезпечено локації Сил оборони на Краматорському напрямку.

Під час затримання у фігуранта вилучили мобільний телефон, який він використовував для збору розвідданих та контактів з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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