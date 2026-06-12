СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари по трьох областях України. ФОТО
У Дніпрі викрили тренера-реабілітолога дітей з інвалідністю, який передавав окупантам дані для коригування ударів по Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.
Як встановило слідство, основним завданням агента був пошук і передача координат українських систем протиповітряної оборони.
Зловмисник відстежував військові об'єкти під час поїздок на власному автомобілі. У разі виявлення потенційних цілей він позначав їхнє місцезнаходження на Google Maps та робив детальний опис місцевості.
Збирав дані для російського куратора
Отриману інформацію агент накопичував у своєму смартфоні, готуючи звіти для куратора з ФСБ.
Співробітники СБУ поетапно задокументували його шпигунську діяльність та затримали після викриття злочинної схеми.
Крім того, Служба безпеки вжила додаткових заходів для убезпечення локацій Сил оборони в районах, де фіксувалася ворожа розвідувальна активність.
Вербування через Telegram
За матеріалами справи, чоловіка завербували представники російської спецслужби через Telegram-канал, де він шукав можливість отримати "легкий заробіток".
Під час обшуків у затриманого вилучили ноутбук і мобільний телефон із доказами співпраці з ФСБ.
Довічне ув'язнення за державну зраду
Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.
Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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