СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари по трьох областях України. ФОТО

У Дніпрі викрили тренера-реабілітолога дітей з інвалідністю, який передавав окупантам дані для коригування ударів по Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

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Як встановило слідство, основним завданням агента був пошук і передача координат українських систем протиповітряної оборони.

Зловмисник відстежував військові об'єкти під час поїздок на власному автомобілі. У разі виявлення потенційних цілей він позначав їхнє місцезнаходження на Google Maps та робив детальний опис місцевості.

Збирав дані для російського куратора

Отриману інформацію агент накопичував у своєму смартфоні, готуючи звіти для куратора з ФСБ.

Співробітники СБУ поетапно задокументували його шпигунську діяльність та затримали після викриття злочинної схеми.

Крім того, Служба безпеки вжила додаткових заходів для убезпечення локацій Сил оборони в районах, де фіксувалася ворожа розвідувальна активність.

Вербування через Telegram

За матеріалами справи, чоловіка завербували представники російської спецслужби через Telegram-канал, де він шукав можливість отримати "легкий заробіток".

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Під час обшуків у затриманого вилучили ноутбук і мобільний телефон із доказами співпраці з ФСБ.

Довічне ув'язнення за державну зраду

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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