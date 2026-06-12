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Новини Фото Завербовані агенти ФСБ
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СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари по трьох областях України. ФОТО

У Дніпрі викрили тренера-реабілітолога дітей з інвалідністю, який передавав окупантам дані для коригування ударів по Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

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Як встановило слідство, основним завданням агента був пошук і передача координат українських систем протиповітряної оборони.

Зловмисник відстежував військові об'єкти під час поїздок на власному автомобілі. У разі виявлення потенційних цілей він позначав їхнє місцезнаходження на Google Maps та робив детальний опис місцевості.

Збирав дані для російського куратора

Отриману інформацію агент накопичував у своєму смартфоні, готуючи звіти для куратора з ФСБ.

Співробітники СБУ поетапно задокументували його шпигунську діяльність та затримали після викриття злочинної схеми.

Крім того, Служба безпеки вжила додаткових заходів для убезпечення локацій Сил оборони в районах, де фіксувалася ворожа розвідувальна активність.

Вербування через Telegram

За матеріалами справи, чоловіка завербували представники російської спецслужби через Telegram-канал, де він шукав можливість отримати "легкий заробіток".

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Під час обшуків у затриманого вилучили ноутбук і мобільний телефон із доказами співпраці з ФСБ.

Довічне ув'язнення за державну зраду

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари по трьох областях України
СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари по трьох областях України
СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари по трьох областях України

Автор: 

Дніпро (3568) СБУ (13959) Дніпропетровська область (5126) Дніпровський район (420)
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Хто тільки нас не здавав - дійшла вже черга до дитячих тренерів
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12.06.2026 11:19 Відповісти
Ще падло в майці з тризубом! Треба його на справжній тризуб насадити!
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12.06.2026 11:40 Відповісти
то тризуб для прикриття, садити на кіл гниду і не бруднити тризуб.
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12.06.2026 11:45 Відповісти
Молодці військові контррозвідники.
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12.06.2026 12:02 Відповісти
 
 