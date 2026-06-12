СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал удары по трем областям Украины. ФОТО

В Днепре разоблачили тренера-реабилитолога детей с инвалидностью, который передавал оккупантам данные для корректировки ударов по Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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Как установило следствие, основной задачей агента был поиск и передача координат украинских систем противовоздушной обороны.

Злоумышленник отслеживал военные объекты во время поездок на собственном автомобиле. В случае обнаружения потенциальных целей он отмечал их местонахождение на Google Maps и делал подробное описание местности.

Собирал данные для российского куратора

Полученную информацию агент накапливал в своем смартфоне, готовя отчеты для куратора из ФСБ.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали его шпионскую деятельность и задержали после раскрытия преступной схемы.

Кроме того, Служба безопасности приняла дополнительные меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны в районах, где фиксировалась вражеская разведывательная активность.

Вербовка через Telegram

По материалам дела, мужчину завербовали представители российской спецслужбы через Telegram-канал, где он искал возможность получить "легкий заработок".

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Во время обысков у задержанного изъяли ноутбук и мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

Пожизненное заключение за государственную измену

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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