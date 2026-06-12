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Новости Фото Завербованные агенты ФСБ
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СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал удары по трем областям Украины. ФОТО

В Днепре разоблачили тренера-реабилитолога детей с инвалидностью, который передавал оккупантам данные для корректировки ударов по Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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Как установило следствие, основной задачей агента был поиск и передача координат украинских систем противовоздушной обороны.

Злоумышленник отслеживал военные объекты во время поездок на собственном автомобиле. В случае обнаружения потенциальных целей он отмечал их местонахождение на Google Maps и делал подробное описание местности.

Собирал данные для российского куратора

Полученную информацию агент накапливал в своем смартфоне, готовя отчеты для куратора из ФСБ.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали его шпионскую деятельность и задержали после раскрытия преступной схемы.

Кроме того, Служба безопасности приняла дополнительные меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны в районах, где фиксировалась вражеская разведывательная активность.

Вербовка через Telegram

По материалам дела, мужчину завербовали представители российской спецслужбы через Telegram-канал, где он искал возможность получить "легкий заработок".

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Во время обысков у задержанного изъяли ноутбук и мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

Пожизненное заключение за государственную измену

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал удары по трем областям Украины
СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал удары по трем областям Украины
СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал удары по трем областям Украины

Автор: 

Днепр (4642) СБУ (20764) Днепропетровская область (5307) Днепровский район (412)
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Хто тільки нас не здавав - дійшла вже черга до дитячих тренерів
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12.06.2026 11:19 Ответить
Ще падло в майці з тризубом! Треба його на справжній тризуб насадити!
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12.06.2026 11:40 Ответить
то тризуб для прикриття, садити на кіл гниду і не бруднити тризуб.
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12.06.2026 11:45 Ответить
Молодці військові контррозвідники.
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12.06.2026 12:02 Ответить
Віддайте його родичам загиблих …
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12.06.2026 12:33 Ответить
Треба повертати смертну кару для таких покидьків
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12.06.2026 12:44 Ответить
Я почав читати,й подумав що камаровскій)
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12.06.2026 12:51 Ответить
 
 