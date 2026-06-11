Придумал "плен", чтобы скрыть встречу с куратором ФСБ: экс-чиновника из Сумщины приговорили к 15 годам
Суд приговорил бывшего заместителя главы общины в Сумской области, которого СБУ разоблачила в ноябре 2023 года в корректировке обстрелов Сумской области, к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Завербовали до полномасштабного вторжения
Как установило расследование, наведением вражеского огня занимался завербованный рашистами еще до начала полномасштабного вторжения бывший заместитель главы местной общины.
Находясь в должности в начале полномасштабной войны, предатель выехал в РФ через российский блокпост, где встретился со своим куратором из ФСБ.
Тогда агент прошел инструктаж и получил задание собирать координаты расположения украинских войск, по которым враг готовил авиационные и артиллерийские удары.
Исчезновение объяснял пребыванием "в плену"
Через несколько дней злоумышленник вернулся в Сумскую область, а свое исчезновение объяснял пребыванием "в плену" на территории страны-агрессора.
После возвращения в Украину он уволился с должности заместителя главы громады и устроился на работу в местное агропредприятие.
Там он под видом рабочих поездок разведывал пункты дислокации Сил обороны на северо-восточных границах нашего государства.
Сотрудники СБУ задержали предателя "на горячем", когда он пытался передать ФСБ агентурный отчет с геолокациями подразделений украинских защитников.
Во время обысков у задержанного изъят смартфон, который он использовал для сбора разведданных и контактов с куратором из ФСБ. Его личность на данный момент уже установлена контрразведчиками СБУ.
По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
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