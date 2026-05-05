15 лет тюрьмы получил железнодорожник, по заказу ФСБ корректировавший обстрелы Харьковщины. ФОТО

На основании доказательств, собранных контрразведкой и следователями Службы безопасности, агент ФСБ, разоблаченный СБУ в августе 2025 года в Харьковской области, был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества .

Злоумышленник корректировал российские обстрелы прифронтовых районов области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подробности

Как установило расследование, наведением вражеских атак занимался завербованный рашистами сотрудник местного филиала Укрзалізниці.

Во время рабочих поездок по техническому обслуживанию путей предатель отслеживал расположение Сил обороны. В случае обнаружения военных объектов агент отмечал их на гугл-карте для дальнейшего отчета российской спецслужбе.

Наибольшее внимание он уделял пунктам базирования украинской ПВО, в частности боевым позициям зенитно-ракетных комплексов, радиолокационных станций и мобильных огневых групп.

Кроме того, по инструкции ФСБ он ездил в Харьков, чтобы отследить недавние ракетно-бомбовые и дронные атаки РФ по областному центру.

Агентурные сведения рашисты использовали для подготовки новых и корректировки повторных ударов по городу.

Во время обысков в жилище агента изъят смартфон, с которого он координировал свои действия с российской спецслужбой. Также у него обнаружен специально созданный криптокошелек, на который он надеялся получить деньги из страны-агрессора.

По материалам СБУ суд признал злоумышленника виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

