РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10455 посетителей онлайн
Новости Фото Осуждение корректировщика
742 3

15 лет тюрьмы получил железнодорожник, по заказу ФСБ корректировавший обстрелы Харьковщины. ФОТО

На основании доказательств, собранных контрразведкой и следователями Службы безопасности, агент ФСБ, разоблаченный СБУ в августе 2025 года в Харьковской области, был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества .

Злоумышленник корректировал российские обстрелы прифронтовых районов области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Как установило расследование, наведением вражеских атак занимался завербованный рашистами сотрудник местного филиала Укрзалізниці.

Во время рабочих поездок по техническому обслуживанию путей предатель отслеживал расположение Сил обороны. В случае обнаружения военных объектов агент отмечал их на гугл-карте для дальнейшего отчета российской спецслужбе.

Наибольшее внимание он уделял пунктам базирования украинской ПВО, в частности боевым позициям зенитно-ракетных комплексов, радиолокационных станций и мобильных огневых групп.

Кроме того, по инструкции ФСБ он ездил в Харьков, чтобы отследить недавние ракетно-бомбовые и дронные атаки РФ по областному центру.

Агентурные сведения рашисты использовали для подготовки новых и корректировки повторных ударов по городу.

Во время обысков в жилище агента изъят смартфон, с которого он координировал свои действия с российской спецслужбой. Также у него обнаружен специально созданный криптокошелек, на который он надеялся получить деньги из страны-агрессора.

По материалам СБУ суд признал злоумышленника виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

суд

Читайте также: СБУ и Нацполиция разоблачили еще 4 дельцов, пытавшихся наладить продажу "трофейного" оружия в Украине. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (20630) Укрзализныця (2870) ФСБ (1991) Харьковская область (2612)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Плять, какие нах 15, ему жеж ПЖ вродь дали
показать весь комментарий
05.05.2026 16:48 Ответить
Такий же убивця Українців, як окупанти з московії!! Єрмак з резніковим і банановим, уже поїхали адвокатами до убивці Українців?
показать весь комментарий
05.05.2026 17:15 Ответить
А сім'ю - бомжами на смітникі.
показать весь комментарий
05.05.2026 18:59 Ответить
 
 