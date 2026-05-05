15 років тюрми отримав залізничник, який на замовлення ФСБ коригував обстріли Харківщини. ФОТО
За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого СБУ викрила у серпні 2025 року на Харківщині.
Зловмисник коригував російські обстріли прифронтових районів області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Подробиці
Як встановило розслідування, наведенням ворожих атак займався завербований рашистами працівник місцевої філії Укрзалізниці.
Під час робочих поїздок з техобслуговування колій зрадник відстежував розташування Сил оборони. У разі виявлення військових об’єктів агент позначав їх на гугл-карті для подальшого звіту російській спецслужбі.
Найбільшу увагу приділяв пунктам базування української ППО, зокрема бойовим позиціям зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп.
Крім цього, за інструкцією ФСБ він їздив до Харкова, щоб відстежити нещодавні ракетно-бомбові та дронові атаки РФ по обласному центру.
Агентурні відомості рашисти використовували для підготовки нових та коригування повторних ударів по місту.
Під час обшуків у помешканні агента вилучено смартфон, з якого він координував свої дії з російською спецслужбою. Також у нього виявлено спеціально створений криптогаманець, на який він сподівався отримати гроші з країни-агресора.
За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль