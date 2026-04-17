Передавали координаты для ударов по ВСУ, ПВО и больницам: 6 обвиняемых под стражей. ФОТОРЕПОРТАЖ
Шестерых жителей Донецкой области будут судить за государственную измену.
По данным следствия, они передали российским военным не менее 82 координат позиций Сил обороны Украины и объектов гражданской инфраструктуры, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Речь идет о жителях Славянска, Краматорска и поселка Малотарановка.
В течение февраля-ноября 2025 года они через Telegram наладили контакт с представителями государства-агрессора и систематически передавали данные о ситуации в прифронтовых районах.
Обвиняемые собирали информацию о расположении украинских военных, техники, складов боеприпасов, укреплений, а также позиций артиллерии, ПВО и блокпостов. Отдельно передавали данные о больницах, учебных заведениях и других гражданских объектах.
Они не только присылали собственные наблюдения, но и выполняли задания кураторов - проверяли координаты, уточняли наличие подразделений и техники, сообщали о передвижениях правоохранителей. Информацию передавали текстом, голосовыми сообщениями, фото и геолокациями.
Задокументирована передача 82 точек с подробными описаниями, которые могли использоваться для корректировки ударов. Противоправную деятельность раскрыли в январе-феврале 2026 года. Сейчас все обвиняемые находятся под стражей.
Им инкриминируется государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль