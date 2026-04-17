Выдавали кредиты, а затем вымогали деньги с помощью угроз: раскрыта схема на 5,3 миллиона гривен. ФОТОРЕПОРТАЖ

Семи участникам организованной группы было предъявлено подозрение в причастности к схеме онлайн-кредитования, которая фактически превращала долги в инструмент давления и вымогательства.

По данным следствия, пострадало не менее 41 человека, а сумма ущерба превышает 5,3 миллиона гривен, передает Цензор.НЕТ.

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Следствие установило, что с января 2024 года группа действовала через веб-сервис "BitCapital", который позиционировался как платформа быстрых кредитов. Деньги выдавали в криптовалюте, что позволяло избегать контроля и действовать вне правового поля Украины.

Условия определяли сами организаторы: сразу взимали 7% от суммы займа и еще 0,6% за каждый день пользования. В случае просрочки начисляли штрафы и пеню, из-за чего долги быстро росли и становились неподъемными.

Когда заемщики не могли или отказывались платить, на них оказывали давление - звонили, требовали деньги и угрожали.

В феврале 2025 года Национальный банк Украины признал деятельность сервиса незаконной - компания-нерезидент не имела лицензии и не была зарегистрирована в Украине.

По ходатайству прокуратуры суд избрал меры пресечения: шестеро подозреваемых под стражей с правом залога, еще один - под домашним арестом.













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