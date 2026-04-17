Работал на РФ во время войны: раскрыты поставки электрооборудования на 11 миллионов гривен. ФОТОРЕПОРТАЖ

Владельцу криворожского предприятия предъявлено подозрение в пособничестве государству-агрессору.

По данным следствия, он обошел санкции и наладил поставки электрооборудования в РФ через посредника в одной из стран СНГ.

Речь идет о более чем 100 единицах продукции на сумму свыше 11,5 миллиона гривен. Мужчина задержан, передает Цензор.НЕТ.

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По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения России подозреваемый - директор и бенефициар компании из Днепропетровской области, специализирующейся на производстве электрораспределительного и контрольного оборудования для горно-шахтной отрасли, не прекратил сотрудничество с российским рынком, а лишь изменил логистику.

До 2022 года предприятие осуществляло прямые поставки продукции в РФ. После введения экспортных ограничений руководитель организовал схему их обхода через третью страну. Для этого был заключен контракт с компанией, зарегистрированной в одной из стран СНГ, которая выполняла роль транзитного звена.

В дальнейшем продукция украинского производства попадала на аффилированное предприятие на территории России, где ее использовали в производстве электротехнических систем. Конечными потребителями были, в частности, компании, находящиеся под санкциями и деятельность которых напрямую связана с угрозами национальной безопасности Украины.

В течение 2023-2025 годов подозреваемый организовал поставку более 100 единиц электрооборудования общей стоимостью свыше 11,5 миллиона гривен. Связь с представителями государства-агрессора он поддерживал через мессенджеры, координируя поставки продукции.

Мужчина задержан. Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры ему сообщено о подозрении по факту пособничества государству-агрессору.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.





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