Працював на РФ під час війни: викрито поставки електрообладнання на 11 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

Власнику криворізького підприємства повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору.

За даними слідства, він обійшов санкції і налагодив постачання електрообладнання до РФ через посередника в одній із країн СНД.

Йдеться про понад 100 одиниць продукції на суму більш як 11,5 мільйона гривень. Чоловіка затримано, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення Росії підозрюваний - директор і бенефіціар компанії з Дніпропетровщини, що спеціалізується на виробництві електророзподільчого та контрольного обладнання для гірничо-шахтної галузі не припинив співпрацю з російським ринком, а лише змінив логістику.

До 2022 року підприємство здійснювало прямі поставки продукції до РФ. Після запровадження експортних обмежень керівник організував схему їх обходу через третю країну. Для цього було укладено контракт із компанією, зареєстрованою в одній із країн СНД, яка виконувала роль транзитної ланки.

Надалі продукція українського виробництва потрапляла до афілійованого підприємства на території Росії, де її використовували у виробництві електротехнічних систем. Кінцевими споживачами були, зокрема, компанії, що перебувають під санкціями та діяльність яких прямо пов’язана із загрозами національній безпеці України.

Упродовж 2023–2025 років підозрюваний організував постачання понад 100 одиниць електрообладнання загальною вартістю понад 11,5 мільйона гривень. Комунікацію з представниками держави-агресора він підтримував через месенджери, координуючи постачання продукції.

Чоловіка затримано. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру за фактом пособництва державі-агресору.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.





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