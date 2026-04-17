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Новини Розкрадання на укриттях
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Овочерізки для укриттів: посадовицю РДА Києва засудили до 7 років тюрми з конфіскацією

Овочерізки для укриттів: ексчиновницю РДА Києва засудили до 7 років

Колишній начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА Києва оголосили вирок у справі про розтрату бюджетних коштів під час закупівель для шкільних укриттів.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Йдеться про Ольгу Дроздову.

Прокурори довели, що посадовиця допустила переплати при укладенні договорів: понад 460 тис. грн - за овочерізки та майже 1,35 млн грн - за стільці.

"За сукупністю вироків суд призначив їй 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати відповідні посади строком на 3 роки", - йдеться в повідомленні.

Також суд задовольнив позови про відшкодування завданих збитків.

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Автор: 

Київ (21171) вирок (1211) розкрадання (396) Офіс Генпрокурора (3991) укриття (383)
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Топ коментарі
+21
З ним вони б могли б стати ідеальною парою або братом та сестрою
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17.04.2026 09:45 Відповісти
+19
Какая омерзітельная рожа....
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17.04.2026 09:33 Відповісти
+16
Ох і морда. Живе уособлення всіх наших чинуш-мародерів.
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17.04.2026 09:35 Відповісти

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