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Овочерізки для укриттів: посадовицю РДА Києва засудили до 7 років тюрми з конфіскацією
Колишній начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА Києва оголосили вирок у справі про розтрату бюджетних коштів під час закупівель для шкільних укриттів.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Йдеться про Ольгу Дроздову.
Прокурори довели, що посадовиця допустила переплати при укладенні договорів: понад 460 тис. грн - за овочерізки та майже 1,35 млн грн - за стільці.
"За сукупністю вироків суд призначив їй 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати відповідні посади строком на 3 роки", - йдеться в повідомленні.
Також суд задовольнив позови про відшкодування завданих збитків.
Топ коментарі
+21 Підлога Маккартні
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+19 Сергій Zhdanov
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+16 Gary Grant
показати весь коментар17.04.2026 09:35 Відповісти Посилання
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