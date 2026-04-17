Овощерезки для укрытий: чиновницу РГА Киева приговорили к 7 годам тюрьмы с конфискацией
Бывшей начальнице отдела Управления образования Днепровской РГА Киева вынесли приговор по делу о растрате бюджетных средств при закупках для школьных убежищ.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Речь идет об Ольге Дроздовой.
Прокуроры доказали, что чиновница допустила переплаты при заключении договоров: более 460 тыс. грн - за овощерезки и почти 1,35 млн грн - за стулья.
"По совокупности приговоров суд назначил ей 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать соответствующие должности сроком на 3 года", - говорится в сообщении.
Также суд удовлетворил иски о возмещении причиненного ущерба.
Сергій Zhdanov
17.04.2026 09:33
Gary Grant
17.04.2026 09:35
виталий пшеничко
17.04.2026 09:31
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ім, баранам, це по барабанам.
І регулярно про це пишуть на "Думській".
І регулярно це не цікавить жодні так звані антикорупційні органи.
З цього ж переліку - лінь, жадібність і дурість - мати максимальні матеріальні блага за найменших зусиль, вважаючи що ніхто цього не помітить і все зійде з рук.
Тож біблійна заповідь "не кради" - це не просто настанова Божого слова людській істоті. Це щось про божественне, притаманне надлюдині. Що й має правити іншими людьми.
Тож, в Україні всі вищі посади в державі, в правоохоронних органах та на рівні місцевого самоврядування мають обіймати лише ті громадяни, що свідомо, згідно закону, відмовились для себе, своєї сім'ї та для своїх найближчих родичів набувати цінне майно у приватну власність. На увесь час перебування у владі і 10 років по-тому.
Тоді й довіра до влади поступово відновиться.
Тому, масив цих функцій в ідеалі мав би бути оптимальним, щоби забезпечити повне виконання державою своїх зобов'язань перед громадянами.
Що стосується самої ідеї "майнового чернецтва" вищого чиновництва, то тут йдеться саме окрему спільноту (можна сказати " касту") таких людей в державі - носіїв функцій вищих посад, наділених владою провадити/призначати/керувати іншими людьми, процесами й матеріальними благами.
Для цього достатньо одного закону, який би запровадив на рівні всієї держави вчинення такими посадовцями і їх родичами правочинів з набуття у власність цінного майна.
Дозволити лише при купівлі-продажі, міні тощо набувати право сервітуту (обтяження) на майно - володіти і користуватись, без права відчуження. А право власності переходить через ці правочини до держави.
На тлі чернишових/міндічів/галущенків/круп/борисових/вітюків та інших виродків вона просто дитя. Але тих виродків система захищає, то "свої люди"...
А - адекватність.