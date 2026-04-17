Новости Хищения на укрытиях
Овощерезки для укрытий: чиновницу РГА Киева приговорили к 7 годам тюрьмы с конфискацией

Овощерезки для укрытий: бывшую чиновницу РГА Киева приговорили к 7 годам

Бывшей начальнице отдела Управления образования Днепровской РГА Киева вынесли приговор по делу о растрате бюджетных средств при закупках для школьных убежищ.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Речь идет об Ольге Дроздовой.

Прокуроры доказали, что чиновница допустила переплаты при заключении договоров: более 460 тыс. грн - за овощерезки и почти 1,35 млн грн - за стулья.

"По совокупности приговоров суд назначил ей 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать соответствующие должности сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Также суд удовлетворил иски о возмещении причиненного ущерба.

+12
Какая омерзітельная рожа....
17.04.2026 09:33 Ответить
17.04.2026 09:33 Ответить
+9
Ох і морда. Живе уособлення всіх наших чинуш-мародерів.
17.04.2026 09:35 Ответить
17.04.2026 09:35 Ответить
+8
зато губошлепи успіла зробити
17.04.2026 09:31 Ответить
17.04.2026 09:31 Ответить
зато губошлепи успіла зробити
17.04.2026 09:31 Ответить
17.04.2026 09:31 Ответить
Какая омерзітельная рожа....
17.04.2026 09:33 Ответить
17.04.2026 09:33 Ответить
Ох і морда. Живе уособлення всіх наших чинуш-мародерів.
17.04.2026 09:35 Ответить
17.04.2026 09:35 Ответить
З ним вони б могли б стати ідеальною парою або братом та сестрою
17.04.2026 09:45 Ответить
17.04.2026 09:45 Ответить
Хоча б на пару пофоткатись
17.04.2026 09:48 Ответить
17.04.2026 09:48 Ответить
"мама руская, папа юріст" (с). Це так, для політкоректності
17.04.2026 10:12 Ответить
17.04.2026 10:12 Ответить
Вже від кримінальної відповідальності
17.04.2026 10:28 Ответить
17.04.2026 10:28 Ответить
ЗЕпагтія
17.04.2026 09:36 Ответить
17.04.2026 09:36 Ответить
Дивно..що посадили..судді на співпрацю не запросили підозрювану.. Бо у суддів був "Великий піст""" ги-ги
17.04.2026 09:38 Ответить
17.04.2026 09:38 Ответить
Таких красунь мабуть не запрошують до співпраці. От якби то була якась Кормишкіна (Аллахвердієва), тоді да, тоді зовсім інша річ 🤣
17.04.2026 10:20 Ответить
17.04.2026 10:20 Ответить
А барабани! - там ше мали барабанів закупити - шоб били в барабани
17.04.2026 09:40 Ответить
17.04.2026 09:40 Ответить
Не просихає?
17.04.2026 09:42 Ответить
17.04.2026 09:42 Ответить
Zелені барани стукотять в барабани,
Ім, баранам, це по барабанам.
17.04.2026 09:56 Ответить
17.04.2026 09:56 Ответить
А ченешову, та іншим міндічам тільки айяяайкомпанія
17.04.2026 09:40 Ответить
17.04.2026 09:40 Ответить
Не могла вона сама таку схему організувати. Так не буває.
17.04.2026 09:42 Ответить
17.04.2026 09:42 Ответить
Таку тупу - могла. Та й сума там не високого рівня.
17.04.2026 10:08 Ответить
17.04.2026 10:08 Ответить
Так а що у тій схемі складного? Хоча так - овочерізки для укриттів це конгеніально
17.04.2026 10:09 Ответить
17.04.2026 10:09 Ответить
В Одесі такі схеми регулярні, наприклад на закупівлях медобладнання.
І регулярно про це пишуть на "Думській".
І регулярно це не цікавить жодні так звані антикорупційні органи.
17.04.2026 10:23 Ответить
17.04.2026 10:23 Ответить
Мелквя рибка але і на безриб'ї і Рак риба
17.04.2026 09:47 Ответить
17.04.2026 09:47 Ответить
Овочерізки на обличчі, так би мовити. Але щось пішло не так ))) Напевно, відторгнення чужорідного тіла.
17.04.2026 09:51 Ответить
17.04.2026 09:51 Ответить
Замість мізків губи... Ладно стільці, а так спалилася на тих овочерізках. Хоч би подумала , нафіга вони в укриттях?
17.04.2026 09:52 Ответить
17.04.2026 09:52 Ответить
Салатіки робити, шо нєпанятна?
17.04.2026 10:02 Ответить
17.04.2026 10:02 Ответить
Наліво підеш - жадібність і тупість, направо підеш, теж жадібність і тупість, і прямо підеш- і там теж саме. Вроді щось пороблено.
17.04.2026 09:53 Ответить
17.04.2026 09:53 Ответить
Українською: "праворуч" та "ліворуч".
17.04.2026 10:27 Ответить
17.04.2026 10:27 Ответить
Корупція - це щось від чисто людської природи. Так як істи, пити, спати...
З цього ж переліку - лінь, жадібність і дурість - мати максимальні матеріальні блага за найменших зусиль, вважаючи що ніхто цього не помітить і все зійде з рук.
Тож біблійна заповідь "не кради" - це не просто настанова Божого слова людській істоті. Це щось про божественне, притаманне надлюдині. Що й має правити іншими людьми.
Тож, в Україні всі вищі посади в державі, в правоохоронних органах та на рівні місцевого самоврядування мають обіймати лише ті громадяни, що свідомо, згідно закону, відмовились для себе, своєї сім'ї та для своїх найближчих родичів набувати цінне майно у приватну власність. На увесь час перебування у владі і 10 років по-тому.
Тоді й довіра до влади поступово відновиться.
17.04.2026 09:55 Ответить
17.04.2026 09:55 Ответить
Тоді чиновників має бути в 100 разів менше, а їх зарплати в 100 разів вищі.
17.04.2026 10:00 Ответить
17.04.2026 10:00 Ответить
Кожний чиновник (службовець, поліцейський, суддя, прокурор тощо) виконує певну функцію, без якої держава існувати не може.
Тому, масив цих функцій в ідеалі мав би бути оптимальним, щоби забезпечити повне виконання державою своїх зобов'язань перед громадянами.
Що стосується самої ідеї "майнового чернецтва" вищого чиновництва, то тут йдеться саме окрему спільноту (можна сказати " касту") таких людей в державі - носіїв функцій вищих посад, наділених владою провадити/призначати/керувати іншими людьми, процесами й матеріальними благами.
17.04.2026 10:20 Ответить
17.04.2026 10:20 Ответить
Та зразу 1млн.$$ на місяць треба платити. А фулі, треба ж десь діточкам, родичам, і сосалкам работаЦь....
17.04.2026 10:22 Ответить
17.04.2026 10:22 Ответить
Державники мають бути
17.04.2026 10:05 Ответить
17.04.2026 10:05 Ответить
І як ви пропонуєте таких достойників виявляти? На детекторі брехні? Так це науково не доведений метод - "валер'яна, болгарська" (с).
17.04.2026 10:06 Ответить
17.04.2026 10:06 Ответить
В їх виявляти не потрібно, - вони самі проявляться . В процесі.
Для цього достатньо одного закону, який би запровадив на рівні всієї держави вчинення такими посадовцями і їх родичами правочинів з набуття у власність цінного майна.
Дозволити лише при купівлі-продажі, міні тощо набувати право сервітуту (обтяження) на майно - володіти і користуватись, без права відчуження. А право власності переходить через ці правочини до держави.
17.04.2026 10:27 Ответить
17.04.2026 10:27 Ответить
Вже неодноразово тут писав, держчиновникам (та їх родинам) на рівні закону слід заборонити мати рахунки та майно за кордоном. "На увесь час перебування у владі і 10 років по-тому" - цілком справедливо.
17.04.2026 10:27 Ответить
17.04.2026 10:27 Ответить
Мабуть випадкова людина у державній системі розкрадань, тому й призначили цапом-відбувайлом (чи козою? )
На тлі чернишових/міндічів/галущенків/круп/борисових/вітюків та інших виродків вона просто дитя. Але тих виродків система захищає, то "свої люди"...
17.04.2026 09:59 Ответить
17.04.2026 09:59 Ответить
Морда типової кацапки
17.04.2026 10:01 Ответить
17.04.2026 10:01 Ответить
Ага, дали 7 років з конфіскацією за овочерізки, а Шуфрича за держзраду відпустили.
А - адекватність.
17.04.2026 10:01 Ответить
17.04.2026 10:01 Ответить
За бутилку віскаря з Сільпо дадуть такий самий строк
17.04.2026 10:02 Ответить
17.04.2026 10:02 Ответить
Як швидко ,а всяких коломойських ,дубінських ,шуфрич та інших злодіїв і ворогів роками тягнутся кримінальні справи і не доводятся до судду .
17.04.2026 10:04 Ответить
17.04.2026 10:04 Ответить
Майже перемога. Чому майже? Бо чиновниця у Туреччині. Парам-парам-пам.
17.04.2026 10:20 Ответить
17.04.2026 10:20 Ответить
Показова порка всякої мелюзги.
17.04.2026 10:21 Ответить
17.04.2026 10:21 Ответить
Шо з хлібалом, ****?
17.04.2026 10:22 Ответить
17.04.2026 10:22 Ответить
Я к полумерам не привык : два по сто в один стакан..
17.04.2026 10:27 Ответить
17.04.2026 10:27 Ответить
Яка пика. Мабуть тому пішли далі аніж звичайна підозра на якій все і закінчується.
17.04.2026 10:28 Ответить
17.04.2026 10:28 Ответить
 
 