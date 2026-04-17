Овощерезки для укрытий: чиновницу РГА Киева приговорили к 7 годам тюрьмы с конфискацией

Бывшей начальнице отдела Управления образования Днепровской РГА Киева вынесли приговор по делу о растрате бюджетных средств при закупках для школьных убежищ.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Речь идет об Ольге Дроздовой.

Прокуроры доказали, что чиновница допустила переплаты при заключении договоров: более 460 тыс. грн - за овощерезки и почти 1,35 млн грн - за стулья.

"По совокупности приговоров суд назначил ей 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать соответствующие должности сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Также суд удовлетворил иски о возмещении причиненного ущерба.

