Видавали кредити, а потім вимагали гроші через погрози: викрито схему на 5,3 мільйона гривень. ФОТОрепортаж

Сімом учасникам організованої групи повідомили про підозру у схемі онлайн-кредитування, яка фактично перетворювала борги на інструмент тиску і вимагання.

За даними слідства, постраждала щонайменше 41 людина, а сума збитків перевищує 5,3 мільйона гривень, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Слідство встановило, що з січня 2024 року група діяла через вебсервіс "BitCapital", який позиціонувався як платформа швидких кредитів. Гроші видавали у криптовалюті, що дозволяло уникати контролю та діяти поза правовим полем України.

Умови визначали самі організатори: одразу стягували 7% від суми позики і ще 0,6% за кожен день користування. У разі прострочення нараховували штрафи та пеню, через що борги швидко зростали і ставали непідйомними.

Коли позичальники не могли або відмовлялися платити, до них застосовували тиск - телефонували, вимагали гроші та погрожували.

У лютому 2025 року Національний банк України визнав діяльність сервісу незаконною - компанія-нерезидент не мала ліцензії та не була зареєстрована в Україні.

За клопотанням прокуратури суд обрав запобіжні заходи: шестеро підозрюваних під вартою з правом застави, ще одна - під домашнім арештом.













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