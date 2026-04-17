Передавали координати для ударів по ЗСУ, ППО та лікарнях: 6 обвинувачених під вартою. ФОТОрепортаж

Шістьох мешканців Донеччини судитимуть за державну зраду.

За даними слідства, вони передали російським військовим щонайменше 82 координати позицій Сил оборони України та об’єктів цивільної інфраструктури, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Йдеться про жителів Слов’янська, Краматорська та селища Малотаранівка.

Упродовж лютого-листопада 2025 року вони через Telegram налагодили контакт із представниками держави-агресора та системно передавали дані про ситуацію в прифронтових районах.

Обвинувачені збирали інформацію про розташування українських військових, техніки, складів боєприпасів, фортифікацій, а також позиції артилерії, ППО і блокпостів. Окремо передавали дані про лікарні, заклади освіти та інші цивільні об’єкти.

Вони не лише надсилали власні спостереження, а й виконували завдання кураторів - перевіряли координати, уточнювали наявність підрозділів і техніки, повідомляли про пересування правоохоронців. Інформацію передавали текстом, голосовими повідомленнями, фото та геолокаціями.

Задокументовано передачу 82 точок із детальними описами, які могли використовуватися для коригування ударів. Протиправну діяльність викрили у січні-лютому 2026 року. Наразі всі обвинувачені перебувають під вартою.

Їм інкриміновано державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.











Також читайте: Видавали кредити, а потім вимагали гроші через погрози: викрито схему на 5,3 мільйона гривень. ФОТОрепортаж