СБУ задержала агента ФСБ в Харькове: он изготовил 12 кг взрывчатки для терактов в городе. ФОТОрепортаж

СБУ предотвратила серию терактов в Харькове. Агент ФСБ изготовил взрывчатку и планировал взрывы в центре города. Его задержали во время подготовки взрывных устройств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Как установило расследование, фигурант получил инструкцию из РФ по изготовлению двух самодельных взрывных устройств (СВУ). Основой для бомб должны были стать 12 кг взрывчатого вещества, которое он должен был изготовить собственноручно и оснастить мобильными телефонами для дистанционной активации.

Вербовка через Telegram-каналы

По информации СБУ, готовые взрывные устройства злоумышленник планировал заложить в центральной части города и "доложить" куратору из ФСБ.

Также рашисты надеялись взорвать заложки в час пик во время наибольшего скопления гражданского населения на улицах Харькова.

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Установлено, что к сотрудничеству с врагом был завербован безработный житель Кировоградской области, который искал "быстрый заработок" в телеграм-каналах. После вербовки его отправили в Харьков, где он арендовал жилье и приобрел компоненты для изготовления взрывных устройств.

Задержание и изъятые доказательства

Во время обысков правоохранители изъяли более 12 кг взрывчатых веществ, комплектующие для СВУ, а также мобильные телефоны, которые он регулярно менял для конспирации связи с российскими кураторами.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК Украины - подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц.

После проведения экспертиз планируется дополнительная квалификация действий фигуранта за незаконное изготовление и обращение с взрывчатыми веществами.

Задержанный находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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