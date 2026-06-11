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Новости Фото Завербованные агенты ФСБ
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СБУ задержала агента ФСБ в Харькове: он изготовил 12 кг взрывчатки для терактов в городе. ФОТОрепортаж

СБУ предотвратила серию терактов в Харькове. Агент ФСБ изготовил взрывчатку и планировал взрывы в центре города. Его задержали во время подготовки взрывных устройств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Как установило расследование, фигурант получил инструкцию из РФ по изготовлению двух самодельных взрывных устройств (СВУ). Основой для бомб должны были стать 12 кг взрывчатого вещества, которое он должен был изготовить собственноручно и оснастить мобильными телефонами для дистанционной активации.

Вербовка через Telegram-каналы

По информации СБУ, готовые взрывные устройства злоумышленник планировал заложить в центральной части города и "доложить" куратору из ФСБ.

Также рашисты надеялись взорвать заложки в час пик во время наибольшего скопления гражданского населения на улицах Харькова.

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Установлено, что к сотрудничеству с врагом был завербован безработный житель Кировоградской области, который искал "быстрый заработок" в телеграм-каналах. После вербовки его отправили в Харьков, где он арендовал жилье и приобрел компоненты для изготовления взрывных устройств.

Задержание и изъятые доказательства

Во время обысков правоохранители изъяли более 12 кг взрывчатых веществ, комплектующие для СВУ, а также мобильные телефоны, которые он регулярно менял для конспирации связи с российскими кураторами.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК Украины - подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц.

После проведения экспертиз планируется дополнительная квалификация действий фигуранта за незаконное изготовление и обращение с взрывчатыми веществами.

Задержанный находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Теракты в Харькове сорваны: СБУ задержала агента ФСБ с 12 кг взрывчатки
Теракты в Харькове сорваны: СБУ задержала агента ФСБ с 12 кг взрывчатки
Теракты в Харькове сорваны: СБУ задержала агента ФСБ с 12 кг взрывчатки
Теракты в Харькове сорваны: СБУ задержала агента ФСБ с 12 кг взрывчатки
Теракты в Харькове сорваны: СБУ задержала агента ФСБ с 12 кг взрывчатки

Автор: 

СБУ (20759) ФСБ (2006) Харьков (7888) Харьковская область (2777) Харьковский район (918)
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Повісити падлюку за зраду 🤬
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11.06.2026 10:38 Ответить
Краще за яйця
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11.06.2026 10:51 Ответить
квартальна культура ...яку ідеологічно зі сцени втюхував 🤡 у мізкі суспільства від пацанів до продвинутого бомонду , сьогодні проявляє свої наслідкі...тому цю рибу ,треба обезголовити і викинути зі всіма слугами... на смітник ...
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11.06.2026 10:44 Ответить
Непогано було б спочатку перевірити, чи ці пристрої дієздатні - потрібно прикріпити на цього "кулібіна" його вироби, випустити в поле і подзвонити на відповідний номер мобільного. А то може це все просто імітація і ніякого злого умислу й не було, ну просто хлопець любить майструвати?
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11.06.2026 10:44 Ответить
Дякую СБУ, навіть не уявляю що цей виродок міг натворити.
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11.06.2026 10:52 Ответить
 
 