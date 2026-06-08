Студент наводил удары РФ по Днепропетровщине: задержан агент врага, - СБУ
СБУ разоблачила российского агента среди студентов, который собирал координаты украинских военных объектов в Днепропетровской области и передавал их оккупантам. Он задержан и взят под стражу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным следствия, он собирал и передавал координаты объектов, которые могли быть использованы для корректировки ударов по Никопольскому району.
"Злоумышленник наводил вражеский огонь на места временного базирования и логистические центры Сил обороны.
Также он пытался разведать ключевые мосты и железнодорожные станции, которые украинские войска используют для грузовых перевозок", - говорится в сообщении.
Разведка объектов и передача координат
Как отмечают в СБУ, фигурант обходил местность и фотографировал потенциальные цели - в частности, мосты, железнодорожные станции и места временного базирования Сил обороны.
Собранные данные он систематизировал и привязывал к геолокациям в Google Maps, после чего отправлял куратору из РФ.
Задержание и уголовная ответственность
Впоследствии злоумышленник пытался "залечь на дно", уехав в Черкасскую область.
Сотрудники СБУ установили адрес его пребывания и задержали. Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.
Как выяснило расследование, российские спецслужбисты завербовали студента, когда он искал "легкие заработки" в Telegram-каналах.
Вскоре он получил от рашистов "тестовое" задание: съездить в Киев, чтобы отследить место парковки автомобиля военнослужащего и передать соответствующие координаты куратору из РФ.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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