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Новости Завербованные агенты ФСБ
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Студент наводил удары РФ по Днепропетровщине: задержан агент врага, - СБУ

Государственная измена в Днепропетровской области: СБУ разоблачила российского агента-студента

СБУ разоблачила российского агента среди студентов, который собирал координаты украинских военных объектов в Днепропетровской области и передавал их оккупантам. Он задержан и взят под стражу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным следствия, он собирал и передавал координаты объектов, которые могли быть использованы для корректировки ударов по Никопольскому району.

"Злоумышленник наводил вражеский огонь на места временного базирования и логистические центры Сил обороны.

Также он пытался разведать ключевые мосты и железнодорожные станции, которые украинские войска используют для грузовых перевозок", - говорится в сообщении.

Разведка объектов и передача координат

Как отмечают в СБУ, фигурант обходил местность и фотографировал потенциальные цели - в частности, мосты, железнодорожные станции и места временного базирования Сил обороны.

Собранные данные он систематизировал и привязывал к геолокациям в Google Maps, после чего отправлял куратору из РФ.

Задержание и уголовная ответственность

Впоследствии злоумышленник пытался "залечь на дно", уехав в Черкасскую область. 

Сотрудники СБУ установили адрес его пребывания и задержали. Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

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Как выяснило расследование, российские спецслужбисты завербовали студента, когда он искал "легкие заработки" в Telegram-каналах.

Вскоре он получил от рашистов "тестовое" задание: съездить в Киев, чтобы отследить место парковки автомобиля военнослужащего и передать соответствующие координаты куратору из РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

СБУ (20746) ФСБ (2004) Днепропетровская область (5294)
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Золотий фонд на службі.
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08.06.2026 10:33 Ответить
ШИКАРНА МОЛОДЬ.....яка виросла при ЗЕ. Чомусь молодь яка виросла При Кравчуку Кучмі і Ющенко такого не робила
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08.06.2026 10:34 Ответить
Гидотна мерзота! Фу..
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08.06.2026 10:34 Ответить
Наслідки кацапського впливу на наших підлітків через ютуби/тіктоки і тд. Основна причина того, що моя дитина російською взагалі не розмовляє, не дивиться мільтики російською (якщо не українською, то англійською), не слухає пісеньок російською і тд.
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08.06.2026 10:37 Ответить
В нас мости та залізничні станції блуждающі. Ось чому оркам потрібне місце їх розташування на даний час.
Хитрі, бестії.
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08.06.2026 10:48 Ответить
Коли наші правоохоронці розберутся з анонімними телеграм каналами через які ворог вербує бидло ? а ще відсутність в державі якогось патріотичного виховання та і покарання має бути жорсткіше мінімум на розмінування або розстріл.
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08.06.2026 11:14 Ответить
 
 