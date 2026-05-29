РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13256 посетителей онлайн
Новости Завербованные агенты ФСБ
1 116 5

СБУ сорвала доставку дрона со взрывчаткой в Одессу для теракта. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрабандисты ФСБ планировали теракты в Одессе — их задержала СБУ

Спецслужбы Украины раскрыли контрабандный канал ФСБ, через который в Одессу пытались доставить ударный беспилотник для совершения терактов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Схема доставки оружия морским путем

По данным следствия, фигуранты планировали переправить в Одессу средства поражения, в частности ударный беспилотник со взрывчаткой и оптоволоконным управлением. Для прикрытия дрон был спрятан среди партии табачных изделий, которые незаконно транспортировали через Черное море из временно оккупированной Абхазии.

Контрабандисты использовали сложный маршрут через нейтральные воды в районе острова Змеиный. Там груз планировали перегружать с основного судна на маломерные катера, чтобы скрытно доставить его к побережью Одесской области.

Задержание "на горячем"

Сотрудники СБУ поэтапно документировали деятельность группировки и задержали четырех человек во время попытки доставить груз в район одесского порта. Вместе с подакцизными товарами были обнаружены средства поражения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Корректировала удары РФ по Краматорскому направлению: в Донецкой области разоблачили агентку ФСБ, - СБУ. ФОТО

Следствие установило, что организатором канала является одесский предприниматель, который находится за границей и ведет нелегальный бизнес во временно оккупированной Абхазии. По данным СБУ, в обмен на "разрешение" на контрабанду он согласился на сотрудничество с ФСБ РФ и привлек к схеме трех одесситов и местного пограничника.

Также установлено, что участники схемы планировали на обратном пути вывезти из Украины брата организатора морским путем.

Подозрения и возможные сроки заключения

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Также готовится дополнительная квалификация по контрабанде оружия и подакцизных товаров. Организатору схемы планируется заочное сообщение о подозрении. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ заочно сообщила о подозрении генералам РФ, которые командовали ракетным ударом по центру Сум. ФОТО

СБУ сорвала попытку ФСБ переправить в Одессу дрон со взрывчаткой: задержаны контрабандисты
СБУ сорвала попытку ФСБ переправить в Одессу дрон со взрывчаткой: задержаны контрабандисты
СБУ сорвала попытку ФСБ переправить в Одессу дрон со взрывчаткой: задержаны контрабандисты
СБУ сорвала попытку ФСБ переправить в Одессу дрон со взрывчаткой: задержаны контрабандисты
СБУ сорвала попытку ФСБ переправить в Одессу дрон со взрывчаткой: задержаны контрабандисты
СБУ сорвала попытку ФСБ переправить в Одессу дрон со взрывчаткой: задержаны контрабандисты
СБУ сорвала попытку ФСБ переправить в Одессу дрон со взрывчаткой: задержаны контрабандисты

Автор: 

контрабанда (2361) Одесса (8133) Одесская область (4341) СБУ (20715) ФСБ (1999) Одесский район (617)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oresta Bartka

...Світає,
Край неба палає у московитів,
Соловейко в темнім гаї
Сонце зустрічає.
Тихесенько вітер віє,
Степи, лани мріють,
Меж ярами над ставами
Верби зеленіють.
показать весь комментарий
29.05.2026 13:55 Ответить
А канал контрабанди тютюну цілими морськими суднами не зацікавив СБУ раніше?
показать весь комментарий
29.05.2026 14:10 Ответить
як завжди імітація бурної діяльності,коли вже почуємо про ліквідацію головного терориста світу - *****?чи ненаразі?
показать весь комментарий
29.05.2026 14:12 Ответить
Такі машинні партії контрабанди і ні погранці ні поліцаї ні місцева влада не знали нічого? Ага ага
показать весь комментарий
29.05.2026 14:14 Ответить
А хто кришував? Часом не загальновідомий абхазький бібізян?
показать весь комментарий
29.05.2026 14:14 Ответить
 
 