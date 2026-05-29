СБУ сорвала доставку дрона со взрывчаткой в Одессу для теракта. ФОТОРЕПОРТАЖ
Спецслужбы Украины раскрыли контрабандный канал ФСБ, через который в Одессу пытались доставить ударный беспилотник для совершения терактов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Схема доставки оружия морским путем
По данным следствия, фигуранты планировали переправить в Одессу средства поражения, в частности ударный беспилотник со взрывчаткой и оптоволоконным управлением. Для прикрытия дрон был спрятан среди партии табачных изделий, которые незаконно транспортировали через Черное море из временно оккупированной Абхазии.
Контрабандисты использовали сложный маршрут через нейтральные воды в районе острова Змеиный. Там груз планировали перегружать с основного судна на маломерные катера, чтобы скрытно доставить его к побережью Одесской области.
Задержание "на горячем"
Сотрудники СБУ поэтапно документировали деятельность группировки и задержали четырех человек во время попытки доставить груз в район одесского порта. Вместе с подакцизными товарами были обнаружены средства поражения.
Следствие установило, что организатором канала является одесский предприниматель, который находится за границей и ведет нелегальный бизнес во временно оккупированной Абхазии. По данным СБУ, в обмен на "разрешение" на контрабанду он согласился на сотрудничество с ФСБ РФ и привлек к схеме трех одесситов и местного пограничника.
Также установлено, что участники схемы планировали на обратном пути вывезти из Украины брата организатора морским путем.
Подозрения и возможные сроки заключения
Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Также готовится дополнительная квалификация по контрабанде оружия и подакцизных товаров. Организатору схемы планируется заочное сообщение о подозрении. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
