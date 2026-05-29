СБУ заочно сообщила о подозрении генералам РФ, которые командовали ракетным ударом по центру Сум. ФОТО
Служба безопасности Украины собрала неопровержимую доказательную базу в отношении четырёх представителей высшего командования армии РФ.
Они спланировали и отдали приказ о жестоком обстреле гражданской инфраструктуры города Сумы 3 июня 2025 года, сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия военного преступления РФ
Летом 2025 года российские оккупанты атаковали центр прифронтового областного центра из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Для того, чтобы увеличить площадь поражения и количество жертв, враг применил осколочно-фугасные боеприпасы.
В результате этой террористической атаки:
погибли и получили тяжелые ранения более 30 местных жителей (среди них - трое детей);
значительные повреждения получили многоквартирные жилые дома, медицинское учреждение и другая гражданская застройка города.
Кто отдал приказ: список подозреваемых
Следствие установило, что решение о кровавом ударе по Сумам принимали и организовывали следующие высокопоставленные российские военные:
Генерал-полковник Александр Лапин - командующий группировкой войск "Север" (на момент преступления - командующий Ленинградским военным округом РФ);
Генерал-майор Сергей Рюмшин - и.о. начальника штаба, первый заместитель командующего российской группировкой войск "Север";
Генерал-лейтенант Александр Кравцов - командующий группировкой войск "Курск";
Полковник Виталий Кульгавьюк - начальник штаба, заместитель командующего российской группировкой войск "Курск".
На основании собранных материалов всем четырем фигурантам заочно сообщено о подозрении - нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.
Напомним, что ранее, в ноябре 2025 года, СБУ уже объявила подозрения четырем командирам 30-го мотострелкового полка РФ, которые непосредственно выпускали снаряды по гражданским кварталам Сум.
