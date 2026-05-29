СБУ заочно сообщила о подозрении генералам РФ, которые командовали ракетным ударом по центру Сум. ФОТО

Служба безопасности Украины собрала неопровержимую доказательную базу в отношении четырёх представителей высшего командования армии РФ.

Они спланировали и отдали приказ о жестоком обстреле гражданской инфраструктуры города Сумы 3 июня 2025 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Последствия военного преступления РФ

Летом 2025 года российские оккупанты атаковали центр прифронтового областного центра из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Для того, чтобы увеличить площадь поражения и количество жертв, враг применил осколочно-фугасные боеприпасы.

В результате этой террористической атаки:

  • погибли и получили тяжелые ранения более 30 местных жителей (среди них - трое детей);

  • значительные повреждения получили многоквартирные жилые дома, медицинское учреждение и другая гражданская застройка города.

Кто отдал приказ: список подозреваемых

Следствие установило, что решение о кровавом ударе по Сумам принимали и организовывали следующие высокопоставленные российские военные:

  • Генерал-полковник Александр Лапин - командующий группировкой войск "Север" (на момент преступления - командующий Ленинградским военным округом РФ);

  • Генерал-майор Сергей Рюмшин - и.о. начальника штаба, первый заместитель командующего российской группировкой войск "Север";

  • Генерал-лейтенант Александр Кравцов - командующий группировкой войск "Курск";

  • Полковник Виталий Кульгавьюк - начальник штаба, заместитель командующего российской группировкой войск "Курск".

На основании собранных материалов всем четырем фигурантам заочно сообщено о подозрении - нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

Напомним, что ранее, в ноябре 2025 года, СБУ уже объявила подозрения четырем командирам 30-го мотострелкового полка РФ, которые непосредственно выпускали снаряды по гражданским кварталам Сум.

Какіє мєрзкіє атвратітєльниє рожи...
29.05.2026 12:23
29.05.2026 12:23 Ответить
А як що до удару 13.04.2025 по Сумах ? Що там , зараз , з Артюхом відбувається ?
29.05.2026 12:22
29.05.2026 12:22 Ответить
29.05.2026 12:26
29.05.2026 12:30
29.05.2026 12:23
29.05.2026 12:23
29.05.2026 12:33
І як саме повідомила - у них же інтернет не працює?
29.05.2026 12:35
показать весь комментарий
29.05.2026 12:35
29.05.2026 12:37
29.05.2026 12:48
29.05.2026 14:01
 
 