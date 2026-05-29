УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11357 відвідувачів онлайн
Новини Фото Удар по Сумах
644 10

СБУ заочно повідомила про підозру генералам РФ, які командували ракетним ударом по центру Сум. ФОТО

Служба безпеки України зібрала беззаперечну доказову базу на чотирьох представників вищого командування армії РФ.

Вони спланували та віддали наказ на здійснення жорстокого обстрілу цивільної інфраструктури міста Суми 3 червня 2025 року, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки воєнного злочину РФ

Влітку 2025 року російські окупанти атакували центр прифронтового обласного центру з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) БМ-21 "Град". Для того, щоб збільшити площу ураження та кількість жертв, ворог застосував осколково-фугасні боєприпаси.

Внаслідок цієї терористичної атаки:

  • загинули та зазнали тяжких поранень понад 30 місцевих жителів (серед них — троє дітей);

  • значних пошкоджень зазнали багатоквартирні житлові будинки, медичний заклад та інша цивільна забудова міста.

Хто віддав наказ: список підозрюваних

Слідство встановило, що рішення про кривавий удар по Сумах приймали та організовували такі високопоставлені російські військові:

  • Генерал-полковник Олександр Лапін — командувач угруповання військ "Север" (на момент злочину — командувач Ленінградського військового округу РФ);

  • Генерал-майор Сергій Рюмшин — т.в.о. начальника штабу, перший заступник командувача російського угруповання військ "Север";

  • Генерал-лейтенант Олександр Кравцов — командувач угруповання військ "Курск";

  • Полковник Віталій Кульгав’юк — начальник штабу, заступник командувача російського угруповання військ "Курск".

На підставі зібраних матеріалів усім чотирьом фігурантам заочно повідомлено про підозру, - порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.

Нагадаємо, що раніше, у листопаді 2025 року, СБУ вже оголосила підозри чотирьом командирам 30-го мотострілецького полку РФ, які безпосередньо випускали снаряди по цивільних кварталах Сум.

сбу

Також читайте: СБУ затримала ще одного коригувальника ФСБ, який наводив російські удари по Харківщині. ФОТО

Автор: 

росія (70228) СБУ (13914) Сумська область (4745) Суми (1112) Сумський район (618)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Какіє мєрзкіє атвратітєльниє рожи...
показати весь коментар
29.05.2026 12:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А як що до удару 13.04.2025 по Сумах ? Що там , зараз , з Артюхом відбувається ?
показати весь коментар
29.05.2026 12:22 Відповісти
дети ж звав узький мир - тримай і не чічирікай, горобец
показати весь коментар
29.05.2026 12:26 Відповісти
недокормлений Україною лисий пів тонни вісом...
показати весь коментар
29.05.2026 12:30 Відповісти
Какіє мєрзкіє атвратітєльниє рожи...
показати весь коментар
29.05.2026 12:23 Відповісти
заочніці ж ви мої...
показати весь коментар
29.05.2026 12:23 Відповісти
Може лучше им ничего не сообщать а сразу ВСЕХ по самокатам...
показати весь коментар
29.05.2026 12:33 Відповісти
І як саме повідомила - у них же інтернет не працює?
показати весь коментар
29.05.2026 12:35 Відповісти
"Лапа", "Рюмка", "Крава" и "Куль говна"
показати весь коментар
29.05.2026 12:37 Відповісти
на ростові на дону кацапські пітухі тіж самі
показати весь коментар
29.05.2026 12:48 Відповісти
так розробіть операцію, щоб вбити цих кацапів
показати весь коментар
29.05.2026 14:01 Відповісти
 
 