СБУ заочно повідомила про підозру генералам РФ, які командували ракетним ударом по центру Сум. ФОТО
Служба безпеки України зібрала беззаперечну доказову базу на чотирьох представників вищого командування армії РФ.
Вони спланували та віддали наказ на здійснення жорстокого обстрілу цивільної інфраструктури міста Суми 3 червня 2025 року, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки воєнного злочину РФ
Влітку 2025 року російські окупанти атакували центр прифронтового обласного центру з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) БМ-21 "Град". Для того, щоб збільшити площу ураження та кількість жертв, ворог застосував осколково-фугасні боєприпаси.
Внаслідок цієї терористичної атаки:
-
загинули та зазнали тяжких поранень понад 30 місцевих жителів (серед них — троє дітей);
-
значних пошкоджень зазнали багатоквартирні житлові будинки, медичний заклад та інша цивільна забудова міста.
Хто віддав наказ: список підозрюваних
Слідство встановило, що рішення про кривавий удар по Сумах приймали та організовували такі високопоставлені російські військові:
-
Генерал-полковник Олександр Лапін — командувач угруповання військ "Север" (на момент злочину — командувач Ленінградського військового округу РФ);
-
Генерал-майор Сергій Рюмшин — т.в.о. начальника штабу, перший заступник командувача російського угруповання військ "Север";
-
Генерал-лейтенант Олександр Кравцов — командувач угруповання військ "Курск";
-
Полковник Віталій Кульгав’юк — начальник штабу, заступник командувача російського угруповання військ "Курск".
На підставі зібраних матеріалів усім чотирьом фігурантам заочно повідомлено про підозру, - порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.
Нагадаємо, що раніше, у листопаді 2025 року, СБУ вже оголосила підозри чотирьом командирам 30-го мотострілецького полку РФ, які безпосередньо випускали снаряди по цивільних кварталах Сум.
