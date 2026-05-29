Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube
СБУ зірвала доставку дрона з вибухівкою до Одеси для теракту. ФОТОрепортаж

Контрабандисти ФСБ планували теракти в Одесі — їх затримала СБУ

Спецслужби України викрили контрабандний канал ФСБ, через який до Одеси намагалися доставити ударний безпілотник для терактів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Схема доставки зброї морським шляхом

За даними слідства, фігуранти планували переправити до Одеси засоби ураження, зокрема ударний безпілотник з вибухівкою та оптоволоконним управлінням. Для прикриття дрон було заховано серед партії тютюнових виробів, які незаконно транспортували через Чорне море з тимчасово окупованої Абхазії.

Контрабандисти використовували складний маршрут через нейтральні води в районі острова Зміїний. Там вантаж планували перевантажувати з основного судна на маломірні катери, щоб приховано доставити його до узбережжя Одещини.

Затримання "на гарячому"

Співробітники СБУ поетапно документували діяльність угруповання та затримали чотирьох осіб під час спроби доставити вантаж у район одеського порту. Разом із підакцизними товарами були виявлені засоби ураження.

Слідство встановило, що організатором каналу є одеський підприємець, який перебуває за кордоном і веде нелегальний бізнес у тимчасово окупованій Абхазії. За даними СБУ, в обмін на "дозвіл" для контрабанди він погодився на співпрацю з ФСБ РФ та залучив до схеми трьох одеситів і місцевого прикордонника.

Також встановлено, що учасники схеми планували на зворотному шляху вивезти з України брата організатора морським шляхом.

Підозри та можливі строки ув’язнення

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Також готується додаткова кваліфікація щодо контрабанди зброї та підакцизних товарів. Організатору схеми планують заочне повідомлення про підозру. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ зірвала спробу ФСБ переправити до Одеси дрон із вибухівкою: затримано контрабандистів
Oresta Bartka

...Світає,
Край неба палає у московитів,
Соловейко в темнім гаї
Сонце зустрічає.
Тихесенько вітер віє,
Степи, лани мріють,
Меж ярами над ставами
Верби зеленіють.
29.05.2026 13:55 Відповісти
А канал контрабанди тютюну цілими морськими суднами не зацікавив СБУ раніше?
29.05.2026 14:10 Відповісти
як завжди імітація бурної діяльності,коли вже почуємо про ліквідацію головного терориста світу - *****?чи ненаразі?
29.05.2026 14:12 Відповісти
Імітація? Тут серйозні звинувачення, взагалі, під час військового стану необхідно міняти кримінальне законодавство , чомусь в росіянії в таких випадках сажають як терористів, чи зрадників, а тут ще й суд може відпустити.
29.05.2026 14:56 Відповісти
Такі машинні партії контрабанди і ні погранці ні поліцаї ні місцева влада не знали нічого? Ага ага
29.05.2026 14:14 Відповісти
А хто кришував? Часом не загальновідомий абхазький бібізян?
29.05.2026 14:14 Відповісти
 
 