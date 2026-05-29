СБУ зірвала доставку дрона з вибухівкою до Одеси для теракту. ФОТОрепортаж

Спецслужби України викрили контрабандний канал ФСБ, через який до Одеси намагалися доставити ударний безпілотник для терактів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Схема доставки зброї морським шляхом

За даними слідства, фігуранти планували переправити до Одеси засоби ураження, зокрема ударний безпілотник з вибухівкою та оптоволоконним управлінням. Для прикриття дрон було заховано серед партії тютюнових виробів, які незаконно транспортували через Чорне море з тимчасово окупованої Абхазії.

Контрабандисти використовували складний маршрут через нейтральні води в районі острова Зміїний. Там вантаж планували перевантажувати з основного судна на маломірні катери, щоб приховано доставити його до узбережжя Одещини.

Затримання "на гарячому"

Співробітники СБУ поетапно документували діяльність угруповання та затримали чотирьох осіб під час спроби доставити вантаж у район одеського порту. Разом із підакцизними товарами були виявлені засоби ураження.

Слідство встановило, що організатором каналу є одеський підприємець, який перебуває за кордоном і веде нелегальний бізнес у тимчасово окупованій Абхазії. За даними СБУ, в обмін на "дозвіл" для контрабанди він погодився на співпрацю з ФСБ РФ та залучив до схеми трьох одеситів і місцевого прикордонника.

Також встановлено, що учасники схеми планували на зворотному шляху вивезти з України брата організатора морським шляхом.

Підозри та можливі строки ув’язнення

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Також готується додаткова кваліфікація щодо контрабанди зброї та підакцизних товарів. Організатору схеми планують заочне повідомлення про підозру. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

