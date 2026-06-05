В Запорожье агент ФСБ просил своего куратора нанести удар дроном по СИЗО, чтобы сбежать из-под стражи

В Запорожье контрразведка СБУ разоблачила агента ФСБ, который после задержания по подозрению в государственной измене планировал организовать побег из следственного изолятора с помощью российского ударного дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Служба безопасности Украины.

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Задержали во время подготовки удара по ВСУ

По данным следствия, фигурантом дела оказался мобилизованный военнослужащий, который самовольно покинул воинскую часть и был завербован российской спецслужбой.

В СБУ отмечают, что агент искал заработок через мессенджеры, где на него вышел сотрудник ФСБ. После вербовки мужчина начал собирать информацию об одном из пунктов временного базирования элитного подразделения Вооруженных сил Украины.

Российские спецслужбы планировали использовать эти данные для наведения ударного беспилотника на позиции украинских военных.

Агентурный отчет не успел передать

Контрразведчики СБУ разоблачили подозреваемого до того, как он успел завершить задание.

Задержание произошло в момент, когда мужчина составлял агентурный отчет для передачи российским кураторам.

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Хотел сбежать после удара по СИЗО

Уже находясь под стражей, задержанный, по данным следствия, начал готовить новый план.

В СБУ сообщают, что он намеревался обратиться к своему куратору с просьбой нанести удар дроном по зданию следственного изолятора.

По замыслу агента, повреждение корпуса СИЗО должно было создать хаос и дать ему возможность сбежать с режимного объекта.

Контрразведка раскрыла этот замысел и предотвратила его реализацию.

Подозреваемому грозит пожизненное заключение

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас он находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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