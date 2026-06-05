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В Запорожье агент ФСБ просил своего куратора нанести удар дроном по СИЗО, чтобы сбежать из-под стражи

СБУ разоблачила задержанного агента ФСБ, который готовил побег из-под стражи

В Запорожье контрразведка СБУ разоблачила агента ФСБ, который после задержания по подозрению в государственной измене планировал организовать побег из следственного изолятора с помощью российского ударного дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Служба безопасности Украины.

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Задержали во время подготовки удара по ВСУ

По данным следствия, фигурантом дела оказался мобилизованный военнослужащий, который самовольно покинул воинскую часть и был завербован российской спецслужбой.

В СБУ отмечают, что агент искал заработок через мессенджеры, где на него вышел сотрудник ФСБ. После вербовки мужчина начал собирать информацию об одном из пунктов временного базирования элитного подразделения Вооруженных сил Украины.

Российские спецслужбы планировали использовать эти данные для наведения ударного беспилотника на позиции украинских военных.

Агентурный отчет не успел передать

Контрразведчики СБУ разоблачили подозреваемого до того, как он успел завершить задание.

Задержание произошло в момент, когда мужчина составлял агентурный отчет для передачи российским кураторам.

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Хотел сбежать после удара по СИЗО

Уже находясь под стражей, задержанный, по данным следствия, начал готовить новый план.

В СБУ сообщают, что он намеревался обратиться к своему куратору с просьбой нанести удар дроном по зданию следственного изолятора.

По замыслу агента, повреждение корпуса СИЗО должно было создать хаос и дать ему возможность сбежать с режимного объекта.

Контрразведка раскрыла этот замысел и предотвратила его реализацию.

Подозреваемому грозит пожизненное заключение

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас он находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

Запорожье (2925) СБУ (20739) СИЗО (1358) ФСБ (2004)
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Топ комментарии
+4
"Уже перебуваючи під вартою, затриманий, за даними слідства, почав готувати новий план. В СБУ повідомляють, що він мав намір звернутися до свого куратора з проханням завдати удару дроном по будівлі слідчого ізолятора."

А як він виходив на зв"язок з куратором, перебуваючи в СІЗО? В нього там був телефон?
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05.06.2026 14:12 Ответить
+3
Агенти фсб, сидячи в Запорізькому СІЗО, спокійно співпрацюють з своїми кураторами у фсб?!?!?🤬🤬🤬🤬
Зеленський з оману, з стефанчуками, аброхаміям, служками в ВРУ, татаровим і кєровніками в ГПУ, СБУ ДБР, КМУ ОПУ, мабуть, і не зтурбовані????
Лише, мабуть, єрмак і деркач з мертвечуком і банановим, знають про агентів фсб в Україні, більше ніж СБУ ??
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05.06.2026 14:18 Ответить
+2
Ті, хто вірить в цю маячню, теж від них недалеко відійшли...
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05.06.2026 14:13 Ответить
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АгЄнт такий же іПанутий як і куратори
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05.06.2026 14:10 Ответить
"Уже перебуваючи під вартою, затриманий, за даними слідства, почав готувати новий план. В СБУ повідомляють, що він мав намір звернутися до свого куратора з проханням завдати удару дроном по будівлі слідчого ізолятора."

А як він виходив на зв"язок з куратором, перебуваючи в СІЗО? В нього там був телефон?
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05.06.2026 14:12 Ответить
стукав по решітці азбукою Морзе, добре що охоронець тез жнав азбуку Морзе і вчасно попередив СБУшніків.

а взагалі це такі офігітєльні історії, що якби у нас було правосуддя, то суддя вмер би від сміху від таких доказів.
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05.06.2026 14:21 Ответить
Весёлые истории экран покажет наш в журнале єралаш.
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05.06.2026 14:29 Ответить
Слєдак попався з відчуттям гумору. «Забув» свій телефон на столі і вийшов на 5 хвилин. Повернувся вже дірками на погонах для нових зірок.
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05.06.2026 14:45 Ответить
Точку удару дроном агент вказав? Розмістить його там, прикувавши непорушно, і чекать результату...
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05.06.2026 14:12 Ответить
Ага. "Пєрвий, пєрвий, я второй. Визиваю огонь на сєбя"...
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05.06.2026 14:14 Ответить
Ну, десь так...
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05.06.2026 14:17 Ответить
Агенти фсб, сидячи в Запорізькому СІЗО, спокійно співпрацюють з своїми кураторами у фсб?!?!?🤬🤬🤬🤬
Зеленський з оману, з стефанчуками, аброхаміям, служками в ВРУ, татаровим і кєровніками в ГПУ, СБУ ДБР, КМУ ОПУ, мабуть, і не зтурбовані????
Лише, мабуть, єрмак і деркач з мертвечуком і банановим, знають про агентів фсб в Україні, більше ніж СБУ ??
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05.06.2026 14:18 Ответить
Назвонював шо дурний - з мобіли вже дим пішов
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05.06.2026 14:21 Ответить
Завдяки цьому його і викрили сбушники, вчасно почувши запах диму...
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05.06.2026 14:27 Ответить
"мав намір звернутися..." Так його зупинили по незалежним від нього обставинам? Чи просто мав намір....вбити Трампа наприклад ,про що розповів "друзям" у СІЗО. Що сидить - гарно! Але робити "показники" на "намірах"...причому нереальних - ...багато запитань.
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05.06.2026 14:28 Ответить
 
 