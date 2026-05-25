СБУ задержала российскую корректировщицу и ликвидировала боевика РФ в Донецкой области

В Донецкой области СБУ задержала агента РФ и ликвидировала боевика, который скрывался в её доме и корректировал удары по Лиману.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Во время спецоперации по разоблачению вражеской ячейки рашист оказал вооруженное сопротивление, в результате чего был уничтожен украинскими воинами", - говорится в сообщении.

По данным расследования, российский военный с позывным "Шаман" проник на территорию Лимана для ведения разведки позиций Сил обороны в прифронтовой общине.

После этого он установил контакт с местной безработной жительницей, которая впоследствии начала укрывать его в собственном доме.

Как действовала схема корректировки огня

По материалам дела, российский военный привлек женщину к сбору разведывательной информации и корректировке ударов по украинским позициям в Лимане и его окрестностях.

Она, прикрываясь обычными прогулками, обходила местность и фиксировала вероятные места дислокации Сил обороны. Собранные координаты передавала "Шаману", который по рации докладывал их своему командованию для дальнейших обстрелов.

По материалам следствия, "Шаман" проходил службу в составе:

31-го мотострелкового полка;

67-й мотострелковой дивизии;

25-й общевойсковой армии Центрального военного округа РФ.

Подозрение и наказание

Сотрудники Службы безопасности Украины заблаговременно задокументировали разведывательную деятельность и приняли меры для защиты позиций украинских военных.

Задержанной сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения). Она находится под стражей.

Женщине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Операцию проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

