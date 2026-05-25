СБУ затримала російську коригувальницю та ліквідувала бойовика РФ на Донеччині

У Донецькій області СБУ затримала агентку РФ та ліквідувала бойовика, який переховувався у її будинку й коригував удари по Лиману.

"Під час спецоперації з викриття ворожого осередку рашист чинив збройний спротив, унаслідок чого був знищений українськими воїнами", - йдеться в повідомленні.

За даними розслідування, російський військовий із позивним "Шаман" проник на територію Лимана для ведення розвідки позицій Сил оборони у прифронтовій громаді.

Після цього він встановив контакт із місцевою безробітною мешканкою, яка згодом почала переховувати його у власному будинку.

Як діяла схема коригування вогню

За матеріалами справи, російський військовий залучив жінку до збору розвідувальної інформації та коригування ударів по українських позиціях у Лимані та його околицях.

Вона, прикриваючись звичайними прогулянками, обходила місцевість і фіксувала ймовірні місця дислокації Сил оборони. Зібрані координати передавала "Шаману", який по рації доповідав їх своєму командуванню для подальших обстрілів.

За матеріалами слідства, "Шаман" проходив службу у складі:

31-го мотострілецького полку;

67-ї мотострілецької дивізії;

25-ї загальновійськової армії Центрального військового округу РФ.

Підозра та покарання

Співробітники Служба безпеки України завчасно задокументували розвідувальну діяльність та вжили заходів для захисту позицій українських військових.

Затриманій повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану). Вона перебуває під вартою.

Жінці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники СБУ в Донецькій і Луганській областях під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

