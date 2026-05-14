Працював на ФСБ: до 15 років засуджено чиновника Хмельницької міськради, - СБУ

Агент ФСБ, якого СБУ викрила у Хмельницькому в червні 2024 року, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Ним виявився керівник одного з відділів міської ради, який працював на російську спецслужбу.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Встановлено, що чиновник збирав для ворога інформацію про пункти дислокації та місця проживання українських захисників на території західного регіону. Найбільше рашистів цікавили дані про Сили спеціальних операцій та протиповітряної оборони ЗСУ, а також співробітників Служби безпеки.

Для виконання ворожого завдання посадовець використовував свій доступ до інформаційних баз міськради.

Накопичені персональні дані українських воїнів зрадник узагальнював для "звіту" у вигляді поіменних списків з адресами та номерами телефонів потенційних "цілей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який "зливав" ворогу дані про дронові операції ЗСУ

Зазначається, що такі відомості рашисти планували використати для підготовки інформаційних спецоперацій, диверсій і терактів проти Сил оборони.

Крім цього, зловмисник самостійно намагався виявити позиції мобільних вогневих груп ППО та підприємства з виробництва українських дронів.

Затримання агента

У СБУ розповіли, що затримали агента "на гарячому", коли він прямо зі свого робочого кабінету намагався передати розвідінформацію ФСБ.

Також читайте: Допомагав рашистам прориватися до адмінкордону Дніпропетровщини: зрадника засуджено до 15 років, - СБУ

Що відомо про агента

Повідомляється, що фігурант у 90-х закінчив навчання в московському технічному університеті імені Баумана. У подальшому під час поїздок до РФ на зустрічі випускників він потрапив у поле зору російської спецслужби. Після початку повномасштабної війни з ним зв’язався кадровий співробітник ФСБ і залучив чиновника до співпраці.

Під час обшуку в "крота" вилучено смартфон, з якого він контактував з куратором від країни-агресора.

Читайте: У Житомирі затримали агентку РФ, яка готувала теракт під виглядом кур’єра, - СБУ

Суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).