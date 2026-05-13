За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який "зливав" ворогу дані про дронові операції ЗСУ
15 років позбавлення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ РФ, якого СБУ викрила у вересні 2025 року в лавах підрозділу безпілотних систем ЗСУ.
Про це повідомили у Службі безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.
Що встановило розслідування?
Як встановило розслідування, агентом російського ФСБ виявився завербований ворогом мобілізований з Кропивницького, який проходив службу в роті ударних БпЛА на східному фронті і одночасно шпигував для рашистів.
За даними слідства, агент "зливав" росіянам інформацію про підготовку дронових операцій ЗСУ, у тому числі по території РФ. Йдеться про час, напрямки вильотів та орієнтовні "цілі" українських безпілотників.
Також зрадник передавав ворогу інформацію про пункти тимчасової дислокації та маршрути переміщення бойового з’єднання, в якому проходив службу. За наявними даними, окупанти використовували агентурні дані для превентивних ударів по українських дронарях за допомогою далекобійної артилерії та авіабомб.
Встановлено, що в момент ворожих атак агент отримував від ФСБ РФ попереджувальну інформацію, щоб "вийти" із зони потенційного ураження.
Затримання ворожого агента
Співробітники СБУ затримали агента, коли він готував новий "звіт" для російської спецслужби. На місці затримання у нього вилучено смартфон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.
За матеріалами справи, мобілізований почав працювати на російську спецслужбу в обмін на обіцянку "легких заробітків", які шукав у Телеграм-каналах.
Вирок суду
На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль