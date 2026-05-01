Воювали проти оборонців Донеччини: до 15 років засуджено ще 8 зрадників, - СБУ

Ще восьмеро зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті, отримали 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що українські захисники взяли зловмисників у полон під час безперервних боїв на Краматорському, Покровському, Сіверському та Лиманському напрямках у 2025 році.

Що відомо

Встановлено, що двоє засуджених – мешканці тимчасово окупованого міста Ровеньки на Луганщині, які на початку повномасштабної війни приєдналися до збройних угруповань Південного військового округу РФ. Перебуваючи у лавах 7-ї окремої мотострілецької та 6-ї бригади "народної міліції днр", зрадники спочатку розвантажували боєприпаси та провізію, а також будували укріпрайони рашистів біля Лисичанська, Попасної та Володимирівки. Згодом їхні підрозділи направили штурмувати позиції Сил оборони поблизу Верхньокам’янська та Дронівки. Під час контратаки українські воїни взяли обох зловмисників у полон.

Ще двоє засуджених з тимчасово захопленої частини території Донеччини, які "мобілізувались" до 57-го піхотного полку та 114-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї загальновійськової армії РФ. Наприкінці 2025 року зрадників залучили до "м’ясних" штурмів позицій ЗСУ неподалік Русиного Яру, де вони потрапили у полон до українських військ.

Ще троє окупантів з Криму було затримано на Краматорському напрямку. У лавах загону "Шторм" 10-го танкового полку, 126-ї бригади берегової охорони та 6-ї мотострілецької бригади армії РФ вони брали участь у боях під Сіверськом, Олександро-Калиновим та Костянтинівкою.

Також серед засуджених мешканець Дніпропетровщини, який, перебуваючи у тюрмі в російському місті Тверь, уклав контракт із загоном "Шторм" 37-го мотострілецького полку країни-агресора. Встановлено, що зловмисник воював під Кудряшівкою на Луганщині. Згодом він безуспішно штурмував позиції Сил оброни в районі траси під Зарічним на Лиманському напрямку. Під час одного з боїв потрапив у полон.

Вироки

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

