Воевали против защитников Донецкой области: к 15 годам осуждены еще 8 предателей, - СБУ

Еще восемь предателей, воевавших против Сил обороны на восточном фронте, получили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что украинские защитники взяли злоумышленников в плен во время непрерывных боев на Краматорском, Покровском, Северском и Лиманском направлениях в 2025 году.

Что известно

  • Установлено, что двое осужденных – жители временно оккупированного города Ровеньки в Луганской области, которые в начале полномасштабной войны присоединились к вооруженным группировкам Южного военного округа РФ. Находясь в рядах 7-й отдельной мотострелковой и 6-й бригады "народной милиции ДНР", предатели сначала разгружали боеприпасы и провизию, а также строили укрепрайоны рашистов возле Лисичанска, Попасной и Владимировки. Впоследствии их подразделения направили штурмовать позиции Сил обороны вблизи Верхнекаменска и Дроновки. Во время контратаки украинские воины взяли обоих злоумышленников в плен.

  • Еще двое осужденных из временно захваченной части территории Донецкой области, которые "мобилизовались" в 57-й пехотный полк и 114-ю отдельную мотострелковую бригаду 51-й общевойсковой армии РФ. В конце 2025 года предателей задействовали в "мясных" штурмах позиций ВСУ недалеко от Русина Яра, где они попали в плен к украинским войскам.
  • Еще трое оккупантов из Крыма были задержаны на Краматорском направлении. В рядах отряда "Шторм" 10-го танкового полка, 126-й бригады береговой охраны и 6-й мотострелковой бригады армии РФ они участвовали в боях под Сиверском, Александро-Калиновым и Константиновкой.
  • Также среди осужденных житель Днепропетровской области, который, находясь в тюрьме в российском городе Тверь, заключил контракт с отрядом "Шторм" 37-го мотострелкового полка страны-агрессора. Установлено, что злоумышленник воевал под Кудряшевкой в Луганской области. Впоследствии он безуспешно штурмовал позиции Сил обороны в районе трассы под Заречным на Лиманском направлении. Во время одного из боев попал в плен.

Приговоры

По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленников виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

Гнійну верхушку дєфєктівних мєнєджерів чомусь курва ще не засуджено, а клієтів сбупікчарс на тобі будь ласка! Не вірю цій суцільній банді зрадників і манкуртів!
01.05.2026 16:39 Ответить
.. тим більше як вони не в Україні , і до сраки ваші вироки , хіба що на марахветі для лохів ..
01.05.2026 17:02 Ответить
Це такий жарт чи знущання? 15 років..... має бути смертна кара або як мінімум пожиттеве!!! Судді колобранти у мантія???
01.05.2026 17:19 Ответить
 
 