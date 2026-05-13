По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил предатель, который "сливал" врагу данные о дроновых операциях ВСУ

15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил агент ФСБ РФ, которого СБУ разоблачила в сентябре 2025 года в рядах подразделения беспилотных систем ВСУ.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Что установило расследование?

Как установило расследование, агентом российской ФСБ оказался завербованный врагом мобилизованный из Кропивницкого, который проходил службу в роте ударных БПЛА на восточном фронте и одновременно шпионил для рашистов.

По данным следствия, агент "сливал" россиянам информацию о подготовке дроновых операций ВСУ, в том числе на территории РФ. Речь идет о времени, направлениях вылетов и ориентировочных "целях" украинских беспилотников.

Также предатель передавал врагу информацию о пунктах временной дислокации и маршрутах перемещения боевого соединения, в котором проходил службу. По имеющимся данным, оккупанты использовали агентурные данные для превентивных ударов по украинским дронщикам с помощью дальнобойной артиллерии и авиабомб.

Установлено, что в момент вражеских атак агент получал от ФСБ РФ предупредительную информацию, чтобы "выйти" из зоны потенциального поражения.

Задержание вражеского агента

Сотрудники СБУ задержали агента, когда он готовил новый "отчет" для российской спецслужбы. На месте задержания у него изъят смартфон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

По материалам дела, мобилизованный начал работать на российскую спецслужбу в обмен на обещание "легких заработков", которые искал в Telegram-каналах.

Приговор суда

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

