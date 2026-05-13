РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11346 посетителей онлайн
Новости Приговоры за государственную измену
486 2

По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил предатель, который "сливал" врагу данные о дроновых операциях ВСУ

Приговорен агент ФСБ, шпионивший за операциями ВСУ с использованием дронов

15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил агент ФСБ РФ, которого СБУ разоблачила в сентябре 2025 года в рядах подразделения беспилотных систем ВСУ.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что установило расследование?

Как установило расследование, агентом российской ФСБ оказался завербованный врагом мобилизованный из Кропивницкого, который проходил службу в роте ударных БПЛА на восточном фронте и одновременно шпионил для рашистов.

По данным следствия, агент "сливал" россиянам информацию о подготовке дроновых операций ВСУ, в том числе на территории РФ. Речь идет о времени, направлениях вылетов и ориентировочных "целях" украинских беспилотников.

Также предатель передавал врагу информацию о пунктах временной дислокации и маршрутах перемещения боевого соединения, в котором проходил службу. По имеющимся данным, оккупанты использовали агентурные данные для превентивных ударов по украинским дронщикам с помощью дальнобойной артиллерии и авиабомб.

Установлено, что в момент вражеских атак агент получал от ФСБ РФ предупредительную информацию, чтобы "выйти" из зоны потенциального поражения.

Читайте также: На 15 лет приговорен предатель, воевавший против защитников Донетчины, — СБУ

Задержание вражеского агента 

Сотрудники СБУ задержали агента, когда он готовил новый "отчет" для российской спецслужбы. На месте задержания у него изъят смартфон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

По материалам дела, мобилизованный начал работать на российскую спецслужбу в обмен на обещание "легких заработков", которые искал в Telegram-каналах.

Читайте также: Помогал рашистам прорываться к административной границе Днепропетровской области: предатель приговорен к 15 годам, - СБУ

Приговор суда

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Читайте также: Воевали против защитников Донецкой области: к 15 годам приговорены еще 8 предателей, - СБУ

Автор: 

приговор (1315) СБУ (20661) государственная измена (1675)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Смішні вироки для убивці, за численні УБИВСТВА Українців🤬🤬🤬‼️‼️‼️
показать весь комментарий
13.05.2026 16:58 Ответить
Тепер Щтірліцу на 15 років немає про що піклуватися. І заробіток гарантовано, якщо доживе.
показать весь комментарий
13.05.2026 17:00 Ответить
 
 