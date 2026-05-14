Работал на ФСБ: до 15 лет приговорен чиновник Хмельницкого горсовета, - СБУ

Агент ФСБ, разоблаченный СБУ в Хмельницком в июне 2024 года, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Им оказался руководитель одного из отделов городского совета, работавший на российскую спецслужбу.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Что известно

Установлено, что чиновник собирал для врага информацию о пунктах дислокации и местах проживания украинских защитников на территории западного региона. Больше всего рашистов интересовали данные о Силах специальных операций и противовоздушной обороны ВСУ, а также о сотрудниках Службы безопасности.

Для выполнения вражеского задания чиновник использовал свой доступ к информационным базам горсовета.

Накопленные персональные данные украинских воинов предатель обобщал для "отчета" в виде поименных списков с адресами и номерами телефонов потенциальных "целей".

Отмечается, что такие сведения рашисты планировали использовать для подготовки информационных спецопераций, диверсий и терактов против Сил обороны.

Кроме того, злоумышленник самостоятельно пытался выявить позиции мобильных огневых групп ПВО и предприятия по производству украинских дронов.

Задержание агента

В СБУ рассказали, что задержали агента "на горячем", когда он прямо из своего рабочего кабинета пытался передать разведданные ФСБ.

Что известно об агенте

Сообщается, что фигурант в 90-х закончил обучение в Московском техническом университете имени Баумана. В дальнейшем во время поездок в РФ на встречи выпускников он попал в поле зрения российской спецслужбы. После начала полномасштабной войны с ним связался кадровый сотрудник ФСБ и привлек чиновника к сотрудничеству.

Во время обыска у "крота" изъяли смартфон, с которого он контактировал с куратором из страны-агрессора.

Суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).