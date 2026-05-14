Работал на ФСБ: до 15 лет приговорен чиновник Хмельницкого горсовета, - СБУ

Агент ФСБ, разоблаченный СБУ в Хмельницком в июне 2024 года, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Им оказался руководитель одного из отделов городского совета, работавший на российскую спецслужбу.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Установлено, что чиновник собирал для врага информацию о пунктах дислокации и местах проживания украинских защитников на территории западного региона. Больше всего рашистов интересовали данные о Силах специальных операций и противовоздушной обороны ВСУ, а также о сотрудниках Службы безопасности.

Для выполнения вражеского задания чиновник использовал свой доступ к информационным базам горсовета.

Накопленные персональные данные украинских воинов предатель обобщал для "отчета" в виде поименных списков с адресами и номерами телефонов потенциальных "целей".

Отмечается, что такие сведения рашисты планировали использовать для подготовки информационных спецопераций, диверсий и терактов против Сил обороны.

Кроме того, злоумышленник самостоятельно пытался выявить позиции мобильных огневых групп ПВО и предприятия по производству украинских дронов.

Задержание агента

В СБУ рассказали, что задержали агента "на горячем", когда он прямо из своего рабочего кабинета пытался передать разведданные ФСБ.

Что известно об агенте

Сообщается, что фигурант в 90-х закончил обучение в Московском техническом университете имени Баумана. В дальнейшем во время поездок в РФ на встречи выпускников он попал в поле зрения российской спецслужбы. После начала полномасштабной войны с ним связался кадровый сотрудник ФСБ и привлек чиновника к сотрудничеству.

Во время обыска у "крота" изъяли смартфон, с которого он контактировал с куратором из страны-агрессора.

Суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Усі обстріли московитів України, проходять за участі КОРИГУВАЛЬНИКІВ, яких упродовж 5 років, осуджують портновські з «доброчесністю», як і беркутню, чисто символічно!!! За ***********…
Співпадіння???
14.05.2026 18:21 Ответить
їх так дохєра, що складається враження нібито третина населення - латентні зрадники.
14.05.2026 18:22 Ответить
назовіть ім'я зрадника! І як він потрапив в команду мера Симчишина!
14.05.2026 18:29 Ответить
Симчишин не найгірший з голів міста. Щоправда відколовся від Свободи й очолив власну кишенькову команду. Ну а всіх людей наскрізь не просвітиш. Для того й отримують зарплати фахівці спецслужб.
14.05.2026 18:50 Ответить
Поразительная статистика! Абсолютное большинство всех предателей, гос-служащие всех видов власти, от силовиков до административных! Массово донбалласт, крым ясно сразу, по югу картина почти также, и по остальным областям картина ровная.
14.05.2026 19:54 Ответить
Давай призвіще і адресу, там же ще є його сім'я, цікаво познайомитись.!
14.05.2026 19:55 Ответить
 
 