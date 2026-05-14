Работал на ФСБ: до 15 лет приговорен чиновник Хмельницкого горсовета, - СБУ
Агент ФСБ, разоблаченный СБУ в Хмельницком в июне 2024 года, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Им оказался руководитель одного из отделов городского совета, работавший на российскую спецслужбу.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Установлено, что чиновник собирал для врага информацию о пунктах дислокации и местах проживания украинских защитников на территории западного региона. Больше всего рашистов интересовали данные о Силах специальных операций и противовоздушной обороны ВСУ, а также о сотрудниках Службы безопасности.
Для выполнения вражеского задания чиновник использовал свой доступ к информационным базам горсовета.
Накопленные персональные данные украинских воинов предатель обобщал для "отчета" в виде поименных списков с адресами и номерами телефонов потенциальных "целей".
Отмечается, что такие сведения рашисты планировали использовать для подготовки информационных спецопераций, диверсий и терактов против Сил обороны.
Кроме того, злоумышленник самостоятельно пытался выявить позиции мобильных огневых групп ПВО и предприятия по производству украинских дронов.
Задержание агента
В СБУ рассказали, что задержали агента "на горячем", когда он прямо из своего рабочего кабинета пытался передать разведданные ФСБ.
Что известно об агенте
Сообщается, что фигурант в 90-х закончил обучение в Московском техническом университете имени Баумана. В дальнейшем во время поездок в РФ на встречи выпускников он попал в поле зрения российской спецслужбы. После начала полномасштабной войны с ним связался кадровый сотрудник ФСБ и привлек чиновника к сотрудничеству.
Во время обыска у "крота" изъяли смартфон, с которого он контактировал с куратором из страны-агрессора.
Суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
