По заказу ФСБ подготовил тайник с оружием для заказных убийств в Одессе: разоблачен российский агент, - СБУ. ФОТО
СБУ предотвратила серию заказных убийств в Одессе. По итогам комплексных мер в портовом городе задержан агент ФСБ, который устроил там тайник с боеприпасами и огнестрельным оружием, которые планировалось использовать для подготовки громких убийств.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Задача агента
Как отмечается, задержанным оказался безработный житель Полтавы, завербованный рашистами, когда искал "легкие заработки" в телеграм-каналах. После вербовки агента "отправили" в Одессу. Прибыв в город, он получил от ФСБ геолокацию тайника, из которого забрал боевую гранату "Ф-1", автомат Калашникова и 30 патронов к нему.
В гостиничном номере он проверил их боеспособность, доложил об этом куратору из РФ и получил от него следующее задание: заложить тайник с вооружением в новое "укрытие".
После проведения доразведки на местности агент спрятал средства поражения в мусорных контейнерах центрального парка и отправил соответствующие координаты ФСБ.
Планировали убийство главы ТЦК
Далее российские спецслужбисты планировали завербовать потенциального киллера, который должен был использовать тайник для покушения на главу одного из районных ТЦК областного центра.
В случае убийства военного чиновника враг надеялся расширить "список" жертв.
Задержание агента
Сотрудники СБУ своевременно раскрыли намерения рашистов, задокументировали преступления агента и задержали его по месту жительства в Полтаве, куда он вернулся после закладки тайника.
Во время обысков у задержанного изъят смартфон, с которого он контактировал с российским спецслужбовцем. Его личность уже установлена Службой безопасности.
Что грозит
Агенту сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).
Обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Подозрение куратору
Также заочно сообщено о подозрении куратору из ФСБ. Его действия квалифицированы как подготовка теракта, законченное покушение на умышленное убийство и незаконное обращение с оружием и боеприпасами.
Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.
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