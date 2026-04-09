По заказу ФСБ подготовил тайник с оружием для заказных убийств в Одессе: разоблачен российский агент, - СБУ. ФОТО

СБУ предотвратила серию заказных убийств в Одессе. По итогам комплексных мер в портовом городе задержан агент ФСБ, который устроил там тайник с боеприпасами и огнестрельным оружием, которые планировалось использовать для подготовки громких убийств.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Задача агента

Как отмечается, задержанным оказался безработный житель Полтавы, завербованный рашистами, когда искал "легкие заработки" в телеграм-каналах. После вербовки агента "отправили" в Одессу. Прибыв в город, он получил от ФСБ геолокацию тайника, из которого забрал боевую гранату "Ф-1", автомат Калашникова и 30 патронов к нему.

В гостиничном номере он проверил их боеспособность, доложил об этом куратору из РФ и получил от него следующее задание: заложить тайник с вооружением в новое "укрытие".

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После проведения доразведки на местности агент спрятал средства поражения в мусорных контейнерах центрального парка и отправил соответствующие координаты ФСБ.

Планировали убийство главы ТЦК

Далее российские спецслужбисты планировали завербовать потенциального киллера, который должен был использовать тайник для покушения на главу одного из районных ТЦК областного центра.

В случае убийства военного чиновника враг надеялся расширить "список" жертв.

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Задержание агента

Сотрудники СБУ своевременно раскрыли намерения рашистов, задокументировали преступления агента и задержали его по месту жительства в Полтаве, куда он вернулся после закладки тайника.

Во время обысков у задержанного изъят смартфон, с которого он контактировал с российским спецслужбовцем. Его личность уже установлена Службой безопасности.

Что грозит

Агенту сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

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Обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Подозрение куратору

Также заочно сообщено о подозрении куратору из ФСБ. Его действия квалифицированы как подготовка теракта, законченное покушение на умышленное убийство и незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.