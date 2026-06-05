У Запоріжжі агент ФСБ просив свого куратора ударити дроном по СІЗО, щоб утекти з-під варти

У Запоріжжі контррозвідка СБУ викрила агента ФСБ, який після затримання за підозрою у державній зраді планував організувати втечу зі слідчого ізолятора за допомогою російського ударного дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Служба безпеки України.

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Затримали під час підготовки удару по ЗСУ

За даними слідства, фігурантом справи виявився мобілізований військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину та був завербований російською спецслужбою.

У СБУ зазначають, що агент шукав заробіток через месенджери, де на нього вийшов співробітник ФСБ. Після вербування чоловік почав збирати інформацію про один із пунктів тимчасового базування елітного підрозділу Збройних сил України.

Російські спецслужби планували використати ці дані для наведення ударного безпілотника по позиціях українських військових.

Агентурний звіт не встиг передати

Контррозвідники СБУ викрили підозрюваного до того, як він встиг завершити завдання.

Затримання відбулося в момент, коли чоловік формував агентурний звіт для передачі російським кураторам.

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Хотів втекти після удару по СІЗО

Уже перебуваючи під вартою, затриманий, за даними слідства, почав готувати новий план.

В СБУ повідомляють, що він мав намір звернутися до свого куратора з проханням завдати удару дроном по будівлі слідчого ізолятора.

За задумом агента, пошкодження корпусу СІЗО мало створити хаос і дати йому можливість втекти з режимного об'єкта.

Контррозвідка викрила цей задум і запобігла його реалізації.

Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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