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У Запоріжжі агент ФСБ просив свого куратора ударити дроном по СІЗО, щоб утекти з-під варти

СБУ викрила затриманого агента фсб, який готував втечу з-під варти

У Запоріжжі контррозвідка СБУ викрила агента ФСБ, який після затримання за підозрою у державній зраді планував організувати втечу зі слідчого ізолятора за допомогою російського ударного дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Служба безпеки України.

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Затримали під час підготовки удару по ЗСУ

За даними слідства, фігурантом справи виявився мобілізований військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину та був завербований російською спецслужбою.

У СБУ зазначають, що агент шукав заробіток через месенджери, де на нього вийшов співробітник ФСБ. Після вербування чоловік почав збирати інформацію про один із пунктів тимчасового базування елітного підрозділу Збройних сил України.

Російські спецслужби планували використати ці дані для наведення ударного безпілотника по позиціях українських військових.

Агентурний звіт не встиг передати

Контррозвідники СБУ викрили підозрюваного до того, як він встиг завершити завдання.

Затримання відбулося в момент, коли чоловік формував агентурний звіт для передачі російським кураторам.

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Хотів втекти після удару по СІЗО

Уже перебуваючи під вартою, затриманий, за даними слідства, почав готувати новий план.

В СБУ повідомляють, що він мав намір звернутися до свого куратора з проханням завдати удару дроном по будівлі слідчого ізолятора.

За задумом агента, пошкодження корпусу СІЗО мало створити хаос і дати йому можливість втекти з режимного об'єкта.

Контррозвідка викрила цей задум і запобігла його реалізації.

Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Запоріжжя (2572) СБУ (13933) СІЗО (747) ФСБ (1544)
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Топ коментарі
+6
"Уже перебуваючи під вартою, затриманий, за даними слідства, почав готувати новий план. В СБУ повідомляють, що він мав намір звернутися до свого куратора з проханням завдати удару дроном по будівлі слідчого ізолятора."

А як він виходив на зв"язок з куратором, перебуваючи в СІЗО? В нього там був телефон?
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05.06.2026 14:12 Відповісти
+6
Агенти фсб, сидячи в Запорізькому СІЗО, спокійно співпрацюють з своїми кураторами у фсб?!?!?🤬🤬🤬🤬
Зеленський з оману, з стефанчуками, аброхаміям, служками в ВРУ, татаровим і кєровніками в ГПУ, СБУ ДБР, КМУ ОПУ, мабуть, і не зтурбовані????
Лише, мабуть, єрмак і деркач з мертвечуком і банановим, знають про агентів фсб в Україні, більше ніж СБУ ??
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05.06.2026 14:18 Відповісти
+3
стукав по решітці азбукою Морзе, добре що охоронець тез жнав азбуку Морзе і вчасно попередив СБУшніків.

а взагалі це такі офігітєльні історії, що якби у нас було правосуддя, то суддя вмер би від сміху від таких доказів.
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05.06.2026 14:21 Відповісти
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АгЄнт такий же іПанутий як і куратори
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05.06.2026 14:10 Відповісти
"Уже перебуваючи під вартою, затриманий, за даними слідства, почав готувати новий план. В СБУ повідомляють, що він мав намір звернутися до свого куратора з проханням завдати удару дроном по будівлі слідчого ізолятора."

А як він виходив на зв"язок з куратором, перебуваючи в СІЗО? В нього там був телефон?
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05.06.2026 14:12 Відповісти
стукав по решітці азбукою Морзе, добре що охоронець тез жнав азбуку Морзе і вчасно попередив СБУшніків.

а взагалі це такі офігітєльні історії, що якби у нас було правосуддя, то суддя вмер би від сміху від таких доказів.
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05.06.2026 14:21 Відповісти
Весёлые истории экран покажет наш в журнале єралаш.
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05.06.2026 14:29 Відповісти
Слєдак попався з відчуттям гумору. «Забув» свій телефон на столі і вийшов на 5 хвилин. Повернувся вже дірками на погонах для нових зірок.
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05.06.2026 14:45 Відповісти
Точку удару дроном агент вказав? Розмістить його там, прикувавши непорушно, і чекать результату...
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05.06.2026 14:12 Відповісти
Ага. "Пєрвий, пєрвий, я второй. Визиваю огонь на сєбя"...
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05.06.2026 14:14 Відповісти
Ну, десь так...
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05.06.2026 14:17 Відповісти
Агенти фсб, сидячи в Запорізькому СІЗО, спокійно співпрацюють з своїми кураторами у фсб?!?!?🤬🤬🤬🤬
Зеленський з оману, з стефанчуками, аброхаміям, служками в ВРУ, татаровим і кєровніками в ГПУ, СБУ ДБР, КМУ ОПУ, мабуть, і не зтурбовані????
Лише, мабуть, єрмак і деркач з мертвечуком і банановим, знають про агентів фсб в Україні, більше ніж СБУ ??
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05.06.2026 14:18 Відповісти
Назвонював шо дурний - з мобіли вже дим пішов
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05.06.2026 14:21 Відповісти
Завдяки цьому його і викрили сбушники, вчасно почувши запах диму...
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05.06.2026 14:27 Відповісти
"мав намір звернутися..." Так його зупинили по незалежним від нього обставинам? Чи просто мав намір....вбити Трампа наприклад ,про що розповів "друзям" у СІЗО. Що сидить - гарно! Але робити "показники" на "намірах"...причому нереальних - ...багато запитань.
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05.06.2026 14:28 Відповісти
Я одна зайшла почитати коменти ? Дякую всім коментаторам за позитив , хоч посміялася.
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05.06.2026 14:56 Відповісти
Напевно співкамерники будуть раді дізнавшись, що чмо начхати хотів на їхнє життя. Мабуть йому даже куточок виділять
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05.06.2026 15:16 Відповісти
Хорошо живется агентам ФСБ в СИЗО: доступ к интернету и прочая... Украина самая гуманная страна в Европе.
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05.06.2026 15:56 Відповісти
 
 