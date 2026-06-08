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Новини Завербовані агенти ФСБ
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Студент наводив удари РФ по Дніпропетровщин: затримано агента ворога, - СБУ

Держзрада на Дніпропетровщині: СБУ викрила російського агента-студента

СБУ викрила російського агента серед студентів, який збирав координати українських військових об’єктів на Дніпропетровщині та передавав їх окупантам. Його затримано та взято під варту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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За даними слідства, він збирав і передавав координати об’єктів, які могли бути використані для коригування ударів по Нікопольському району.

"Зловмисник наводив ворожий вогонь по місцях тимчасового базування та логістичних центрах Сил оборони.

Також він намагався розвідати ключові мости та залізничні станції, які українські війська використовують для вантажних перевезень", - йдеться в повідомленні.

Розвідка об’єктів і передача координат

Як зазначають в СБУ, фігурант обходив місцевість і фотографував потенційні цілі - зокрема мости, залізничні станції та місця тимчасового базування Сил оборони.

Зібрані дані він систематизував і прив’язував до геолокацій у Google Maps, після чого надсилав куратору з РФ.

Затримання та кримінальна відповідальність

Згодом зловмисник намагався "залягти на дно", виїхавши на Черкащину. 

Співробітники СБУ встановили адресу його перебування і затримали. Під час обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

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Як з’ясувало розслідування, російські спецслужбісти завербували студента, коли він шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Невдовзі він отримав від рашистів "тестове" завдання: з’їздити в Київ, щоб відстежити місце паркування авто військовослужбовця і передати відповідні координати куратору з РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

СБУ (13940) ФСБ (1545) Дніпропетровська область (5111)
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08.06.2026 10:33 Відповісти
ШИКАРНА МОЛОДЬ.....яка виросла при ЗЕ. Чомусь молодь яка виросла При Кравчуку Кучмі і Ющенко такого не робила
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08.06.2026 10:34 Відповісти
Не треба перебільшувати. Молодь, яка виросла за Кравчука, Кучму та Ющенка, їздила на заробітки в москву. Деякі там залишились.
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08.06.2026 11:45 Відповісти
Гидотна мерзота! Фу..
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08.06.2026 10:34 Відповісти
Наслідки кацапського впливу на наших підлітків через ютуби/тіктоки і тд. Основна причина того, що моя дитина російською взагалі не розмовляє, не дивиться мільтики російською (якщо не українською, то англійською), не слухає пісеньок російською і тд.
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08.06.2026 10:37 Відповісти
В нас мости та залізничні станції блуждающі. Ось чому оркам потрібне місце їх розташування на даний час.
Хитрі, бестії.
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08.06.2026 10:48 Відповісти
Коли наші правоохоронці розберутся з анонімними телеграм каналами через які ворог вербує бидло ? а ще відсутність в державі якогось патріотичного виховання та і покарання має бути жорсткіше мінімум на розмінування або розстріл.
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08.06.2026 11:14 Відповісти
Щось зеленський недопрацьовує з молодю, щось багато таких ласих до легких грошей.
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08.06.2026 11:47 Відповісти
 
 